Connaissez-vous la numismatique?

Les vestiges de la French Shore

Une des découvertes fréquentes faites par le détectoriste de Port-au-Port est sans aucun doute les pièces de monnaie françaises. Il en a trouvé de toutes les époques, notamment du 18e siècle et qui sont en bon état malgré le passage du temps.

La pièce de monnaie française de 1792 est une trouvaille intéressante. Bien que la Révolution française ait eu lieu en 1789 et que la monarchie fut écartée, le Roi Louis XVI est toujours présent sur les pièces de monnaie et le sera jusqu’en 1795, année où la jeune République introduit le franc comme nouvelle monnaie nationale après six ans de crise économique importante. À partir de ce moment, la représentation du Roi et l’inscription «Roi des Français» laissent place au visage de Marianne, personnification de la Liberté et de la Révolution, et les mots «République française» ou «Liberté».

Une des pièces anciennes que Henri Goosney a trouvée à Boswarlos. La pièce fut produite en 1792 et est à l’effigie du roi Louis XVI, bien que la Révolution française ait chassé la monarchie en 1789. Photo: Courtoisie Henri Goosney