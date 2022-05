Le graffiti comme forme d’activisme artistique

Liz Fagan

Les œuvres de Michelle Mique, l’une des principales gardiennes de cette forme d’art au Canada, se reconnaissent facilement grâce à ses images puissantes et son style intemporel. Elle a même récemment laissé son empreinte sur les murs de l’École des Grands-Vents.

Amplifier la voix à travers de l’art

Le graffiti, reconnu entre autres pour ses couleurs vives, montre aussi les différentes couleurs de la société d’une façon artistique et originale. Une forme d’art qui remonte à l’Antiquité, où même les Grecs et les Romains gravaient des noms et des poèmes de protestation sur des murs, le graffiti en 2022 perpétue la tradition d’amplifier des voix qui autrement sont trop souvent inaudibles.

La nouvelle murale à l’École des Grands-Vents. Photo: Courtoisie CSFP

«Les formes d’art comme le graffiti sont vraiment une façon pour les minorités visibles et invisibles de pouvoir propager leurs messages, puis faire un rappel aux gens aussi de leur réalité», explique la franco-ontarienne.

La naissance contemporaine du graffiti lors des années 1960 a été déclenchée par les expériences de racisme des communautés minoritaires de New York. Souvent incompris et considéré comme du vandalisme, cette forme d’art est souvent victime de préjugés, à l’image de ses communautés fondatrices. «Nous avons l’idée dans nos têtes que le graffiti est illégal mais c’est normal, beaucoup de gens ont ces préjugés», explique-t-elle.

Pour Mique, il est essentiel de s’éduquer sur le graffiti afin que son message ne soit pas perdu; raison pour laquelle elle anime des ateliers et travaille avec des publics de tous les âges.

Artiste de graffiti depuis dix ans, Mique s’enflamme lorsqu’elle parle de ces messages et de ces thèmes qui habitent son art, tels que l’anti-racisme et l’anti-discrimination. «Il fallait que les choses changent,» dit-elle.

«Se responsabiliser»

Dans un milieu artistique, les éléments des populations minoritaires visibles et invisibles ne sont souvent pas protégés. En plus de la stigmatisation qui entoure les graffitis, des expériences telles que le racisme et l’appropriation culturelle, qui passent souvent inaperçues à ceux et celles qui ne les ont jamais vécues, provoquent la perte des messages cachés derrière l’art.

Ceci est l’un des moteurs de l’activisme artistique de Mique. Elle promeut la sensibilisation de cette forme d’injustice qui se résume à prendre, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, quelque chose à quelqu’un d’autre sans conséquence.

«C’est génial de pouvoir en parler avec les élèves et les enseignants, qui sont tellement accueillants, et d’avoir ces conversations dès le début. Il faut s’assurer qu’on ne commence pas ce cycle de discrimination». Ajoute-t-elle: «il y a une façon d’apprécier sans parler [à la place de quelqu’un]».

Le choix du graffiti comme moyen d’expression vise à l’inclusion selon beaucoup de ses artistes.