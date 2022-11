Une rafale d’art au Centre des Grands-Vents

Qui? Quand? Quoi?

Le jeu interactif et participatif des photos d’archives du Gaboteur

Depuis son lancement, en 1984, Le Gaboteur a accumulé des centaines de photos, dont une infime portion a été publiée dans le journal!

Si Le Gaboteur a souvent déménagé et changé de personnel, ses photos et ses négatifs ont été préservés contre vents et marées MAIS sans être identifiées et encore moins classées selon les règles de l’art. Les archives papier sont toutefois dans un état impeccable et nous avons des exemplaires de toutes les éditions depuis le premier numéro du journal.

Ces archives papier et photographiques occupent maintenant un grand pan du mur de l’entrée des bureaux du journal, sur Duckworth St. On retrouve, dans les classeurs de photos, des images qui racontent l’évolution de la francophonie dans la région de la capitale, au Labrador, sur la côte ouest de l’île et plus encore.

Comment faire connaître, mettre en valeur et partager ces trésors avec nos minces ressources et un territoire si grand? Nous avons pensé qu’une partie de la réponse vient de VOUS, de votre mémoire collective et des possibilités du WEB. Et nous avons décidé d’en faire un jeu.

Reconnaissez-vous les gens sur ces photos? Le lieu ou l’événement? Faites-nous en part sur les réseaux sociaux, où nous publierons une photo de nos archives chaque semaine, ou en nous envoyant un courriel à [email protected]!