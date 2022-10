Journée de vérité et de réconciliation et le chemin qui reste à faire

Liz Fagan

Si cette journée est reconnue comme un jour de congé au niveau fédéral, il y a de nombreuses actions que l’on peut entreprendre tout au long de l’année pour se sensibiliser et se souvenir de la sombre histoire de la colonisation du Canada, dont les effets se font encore ressentir aujourd’hui.

Le 8 octobre, l’oganisme autochtone First Light organise une veillée aux chandelles pour rendre hommage aux nombreuses femmes, filles et personnes de genres différents qui ont été assassinées ou portées disparues au fil des ans. Cet événement est ouvert à tous.

La Première nation Qalipu organise régulièrement de nouveaux événements, tels que des promenades communautaires, des cercles de tambour et de discussion, et des foires artisanales. Ces événements sont également ouverts au public et peuvent donner un bon aperçu de la culture et de l’histoire des Mi’kmaq de Terre-Neuve.

L’année dernière, Andrea Proctor a publié un livre sur l’histoire des pensionnats autochtones dans la province, A Long Journey: Residential Schools in Labrador and Newfoundland. Le livre, écrit en anglais, est disponible dans les bibliothèques publiques de la province.

Pour un aperçu en français du livre et pour plus de détails, consultez l’édition du 7 février 2022 du Gaboteur, ici: https://www.gaboteur.ca/editions/edition-du-7-fevrier-2022/.

