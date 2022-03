«Le tambour d’Evan» disponible en ligne

Photo: Courtoisie l’ONF

Rose Avoine-Dalton

Écrite et réalisée par l’artiste et journaliste inuit Ossie Michelin, cette production fait partie de nombreuses listes de sélections officielles pour des festivals de films nationaux et internationaux en 2021 et en 2022.

Le tambour d’Evan offre une réflexion sur le passé des traditions inuites à partir d’une phrase: «Après un silence de plusieurs générations, le tambour traditionnel inuit résonne de nouveau au Labrador.» Sorti en 2021, le court-métrage de 14 minutes suit Even Winters, un petit garçon âgé de cinq ans de Happy Valley-Goose Bay, alors qu’il découvre le tambour inuit que joue sa mère Amy Winters. Tout au long de l’histoire qui a été filmée sur deux ans, Evan devient de plus en plus intéressé à apprendre comment jouer du tambour, et avec l’aide d’une autre artiste, lui et sa mère en construisent eux-mêmes.

Le tambour d’Evan est disponible en anglais et sous-titré en inuktitut et en français. Pour plus d’informations, visitez: https://www.onf.ca/film/tambour-devan/.

