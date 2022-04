Préserver une tradition

Rose Avoine-Dalton

Les randonnées de Northern Lights Dog Sledding sont seulement offertes durant l’hiver — une saison qui s’étire longtemps au Labrador — et peuvent durer d’une heure et demie jusqu’à un jour et demi! Photo: Courtoisie Northern Lights Dog Sledding

Les traîneaux à chiens ont une histoire longue et complexe, mais la pratique autrefois courante est maintenant en danger de disparition. Scott Hudson explique qu’«il n’y a qu’une génération que les chiens de traîneau étaient des chiens de travail. Mon père utilisait des chiens pour transporter du bois, chasser le caribou et se rendre dans la communauté suivante». Or toutes ces activités ont changé avec l’introduction de la motoneige.

Heureusement pour les participants, les excursions offertes par Northern Lights Dog Sledding n’incluent pas de chasse ou de transportation de ressources naturelles, seulement les paysages pittoresques du nord du Labrador!

Connus populairement comme des huskies du Labrador, les chiens qu’élève Scott Hudson sont «essentiellement des chiens inuits» et sont appelés des qimmiit (chiens de traîneau en inuktitut). Chacun des chiens dans l’équipe de Hudson sont attachés par des cordes et un harnais au traîneau de bois. À la tête de l’opération, c’est le leader ou «la partie la plus essentielle de l’équipe», comme l’explique le dirigeant.

Une volonté de conservation culturelle

Originaire de Black Tickle sur la côte sud du Labrador, Hudson a été très tôt exposé et imprégné par les traditions métisses de sa famille; traditions qui, explique-t-il, sont «historiquement très liés à la culture inuit — les métis ont une combinaison d’ascendance inuit et européenne — donc beaucoup de nos activités culturelles, et beaucoup de notre identité culturelle est très liée au mode de vie inuit».

«Tout comme les chiens de traîneau [est une tradition] transmise de génération en génération, les façons de travailler avec ces chiens, les compétences, les connaissances, les différents ordres et la capacité de travailler avec les chiens de traîneau sont aussi transmises.»

Pour guider les chiens, la personne qui dirige le traîneau utilise des commandements vocaux en inuktitut. Tout comme la préservation d’autres éléments de la culture autochtone, Scott Hudson insiste que la conservation de la langue «est vitale.» Passionné du sujet, il élabore: «c’est une des parties les plus importantes si on veut être fidèle aux chiens et à la culture, et si on veut transmettre la culture à la génération suivante».

En dirigeant une équipe de traîneau à chiens, il peut partager les traditions de ses ancêtres à sa famille. Mais avec Northern Lights, il prend par lui-même les rôles d’historien, d’enseignant et de conservateur de sa culture pour un public élargi de touristes.

«Tellement d’aspects de la culture autochtone disparaissent. […] Pour moi, avoir des chiens de traîneau et diriger une équipe de chiens me permet de rester connecté à mon histoire, à mon identité et à ma culture.»

Pour en savoir plus sur Northen Lights Dog Sledding, visitez: https://www.northernlightsdogsledding.com/.