Reconnaissances et réjouissances estivales pour Le Gaboteur

by Info Gaboteur

Oui, c’était la fête pour Le Gaboteur à Charlottetown le jeudi 8 août à l’occasion de l’Anti-Gala de dévoilement des lauréats des Prix d’excellence décernés par l’Association de la presse francophone (APF), qui réunit une vingtaine de journaux francophones oeuvrant en milieu linguistique minoritaire au pays.

Avec deux nominations pour les Prix d’excellence de la meilleure annonce fabriquée maison, pour Meuh? Ou Moo?, par Jessie J. Meyer, et du meilleur projet spécial de l’année, pour Le Gaboteur magazine, été 2018 ainsi que des nominations pour les Prix d’excellence générale pour la rédaction journalistique et pour le Prix du journal de l’année, il était déjà acquis que la soirée serait agréable…

Mais la possibilité de rentrer au bercail avec le trophée du Prix d’excellence générale pour la rédaction journalistique n’avait jamais été vraiment envisagée, voire même rêvée! Et pourtant, ce bel objet s’est ajouté à la décoration des bureaux du journal.

Depuis, plusieurs parmi vous ont fait parvenir au journal de bons mots. Merci! Merci! Vos félicitations nous ont fait du bien et nous encouragent à continuer de gaboter, contre vents et marées.

Mais ce prix et ces trois autres nominations sont d’abord et avant tout une reconnaissance de l’excellence collective dont font preuve de très nombreuses personnes qui méritent, elles aussi, vos bravos.

Un prix d’excellence collective

Le jury des Prix d’excellence de l’Association de la presse francophone a scruté à la loupe trois éditions du Gaboteur parues en 2018 pour déterminer que votre journal se méritait l’honneur, partagé avec l’Express de Toronto, de recevoir le Prix d’excellence générale 2019 pour la rédaction journalistique et d’être parmi les trois finalistes du plus prestigieux des Prix d’excellence générale, celui de Journal de l’année 2019, raflé par l’hebdomadaire albertain Le Franco.

Cette reconnaissance de la qualité du travail journalistique du Gaboteur appartient à un grand nombre de personnes et s’étend bien au-delà des journalistes salariées de 2018, Marilynn Guay Racicot et moi. Plusieurs plumes, de plusieurs régions de Terre-Neuve et du Labrador, ainsi que des pigistes demeurés fidèles au journal malgré leur départ de la province, ont contribué à vous informer.

Bravo donc à ces collaboratrices et ces collaborateurs qui ont signé des textes dans les éditions du 29 janvier, du 7 mai et du 22 octobre 2018, et dans plusieurs autres numéros du Gaboteur.

Éric Cyr, notre antenne à Labrador City et Wabush Marine Le Clainche, aujourd’hui de retour en France Aude Pidoux, maintenant à la tête d’un magazine dans sa Suisse natale Rémi Berland, citoyen de Paris après son immersion terre-neuvienne Marie-José Mahé, résolument terre-neuvienne depuis longtemps Michel Savard, également résolument terre-neuvien depuis longtemps Prajwala Dixit, toujours à St. John’s, 9 178 kilomètres plus tard Nikola LeBel, sirène barbue retourné au Québec avec Terre-Neuve tatouée au coeur Charles Garnier, ce Montréalais aujourd’hui résolument Labradorien Laurence Berthou-Hébert, fidèle au journal après son année à Avondale Kenny Grady, aujourd’hui animatrice du Coin Franco de Corner Brook Louise Moyes, pour le cadeau d’un extrait de son spectacle Florence Les élèves de la classe de 3e année (2018-2019) de l’École des Grands-Vents, pour leur récit et photos du Jour de la terre

Bravo aussi aux signataires de textes puisées dans d’autres journaux membres de l’Association de la presse francophones, dans des articles rédigées pour Francopresse et pour l’Agence Science-Presse et qui sont parus dans l’une de ces trois éditions.

Jacinthe Laforest (La Voix acadienne) Réjean Paulin, Jean-Pierre Dubé et Lucas Pilleri (Francopresse) Éve Beaudin et Pascal Lapointe (Agence Science-Presse)

Ces honneurs, nous voulons aussi les partager avec vous, car c’est votre fidélité au Gaboteur qui nous stimule à devenir meilleures, édition après édition. À défaut de vous remettre un trophée, nous vous donnons accès aux éditions de 2018 qui ont été récompensées.

Édition du 29 janvier 2018 | Édition du 7 mai 2018 | Édition du 22 octobre 2018

Merci encore pour vos bons mots et bonne lecture!

— Jacinthe Tremblay, directrice générale et rédactrice en chef du Gaboteur