Appel d’intérêt pour le poste de direction générale du Gaboteur

Le journal Le Gaboteur est à la recherche d’une nouvelle direction générale en vue du départ à la retraite de sa directrice générale actuelle.

Le Gaboteur est le seul média écrit en français de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Il est publié en versions papier et numérique, 20 fois par année, entre septembre et juin. Il a des antennes sur le WEB (gaboteur.ca) et sur les médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Ses bureaux sont situés à St. John’s.

Plan d’action

Le Gaboteur est publié sous la gouverne de l’organisme à but non lucratif indépendant Le Gaboteur Inc. Son plan d’action comporte les objectifs suivants :

poursuivre l ’ am é lioration des contenus du journal;

augmenter son rayonnement et sa distribution;

diversifier et augmenter ses revenus autonomes, et;

poursuivre l ’ am é lioration de sa pr é sence num é rique.

Acquis et défis

Le Gaboteur Inc. est un organisme en bonne santé financière, travaillant de concert avec de nombreux partenaires. Au cours des dernières années, Le Gaboteur (le journal) a été honoré de nombreux prix et nominations décernés par l’Association de la presse francophone (APF).

La prochaine direction générale aura tout de même à relever des défis qui mettront à l’épreuve sa créativité, sa polyvalence ainsi que sa capacité de composer avec l’incertitude. L’expérience d’un poste similaire et la connaissance de l’univers des médias seront donc essentiels.

Entrée en fonction

L’entrée en fonction est prévue à partir du 1er octobre 2019 avec idéalement une période de transfert graduel, à l’issue de laquelle la nouvelle direction sera entièrement responsable du journal au plus tard le 1er janvier 2020.

Le salaire est à discuter en fonctions de différents facteurs, mais nous nous engageons à proposer une rémunération juste et concurrentielle.

Vous avez le goût de relever ces défis, de l’expérience et des idées?

Contactez dès maintenant (au plus tard le 19 septembre 2019) Nathalie Brunet, présidente du conseil d’administration du Gaboteur Inc, à l’adresse presidence@gaboteur.ca