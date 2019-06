Quoi faire cet été en français, à Terre-Neuve et au Labrador

Qu’est-ce qui se passe en français cet été à Terre-Neuve et au Labrador? Dans son magazine estival 2019, Le Gaboteur a dressé une liste non exhaustive des événements culturels ayant un lien avec le fait français à ne pas manquer aux quatre coins de la province, de juin à octobre.

17 au 22 juin

Trois courts métrages en français sont au programme du Festival du film indépendant Nickel, qui célèbre le cinéma d’auteur d’ici et d’ailleurs. Les cinéphiles ont rendez-vous au LSPU Hall au centre-ville de St. John’s, où seront projetés plus de quarante films.

22 juin

Les amoureux de la nature ont rendez-vous de 9 h à 10 h 30 au parc Bigwood, à Goulds, pour une randonnée multiculturelle d’interprétation de la faune et la flore. Organisée par Nature NL, la sortie sera guidée par des bénévoles de différentes origines et sera présentée en cinq langues, dont le français!

22 juin

La Saint-Jean-Baptiste est célébrée à Terre-Neuve le samedi précédant la fête. Du côté de la capitale, à compter de 15 h 30, l’Association communautaire francophone de Saint-Jean propose une escapade en bateau pour aller voir les icerbergs suivie d’une fête à la plage de Middle Cove.

Sur la péninsule de Port-au-Port, se tient la traditionnelle marche de la Saint-Jean-Baptiste. Depuis 1972, les organismes francophones de cette région de la côte ouest de Terre-Neuve organisent une longue marche sur la montagne reliant Cap-Saint-Georges et La Grand’Terre pour marquer la Saint-Jean-Baptiste. Les randonneurs réalisent le parcours que les citoyens empruntaient avant la construction d’une route entre les deux localités, en 1994. Les randonneurs qui partent du Cap rencontrent ceux partis de La Grand’Terre à mi-chemin pour un BBQ. Inscription au parc Boutte du Cap, Cap-Saint-Georges, de 11 h à midi, et au Centre Sainte-Anne, La Grand’Terre, de 11 h à midi. Départ à midi.

Du bon pain frais tout l’été au parc Boutte du Cap À compter du 24 juin et jusqu’au 2 septembre, tous les jours entre midi et 14 h, du bon pain frais sort du four en pierre du parc Boutte du Cap, à Cap-Saint-Georges, sur la péninsule de Port-au-Port. Des jeunes de la région vous serviront avec plaisir, en français. Des cuissons sont également organisées dans les fours à pain de La Grand’Terre et de l’Anse-à-Canards.

1er juillet

Le Ô Canada sera à coup sûr chanté en français le 1er juillet à Cap-Saint-Georges, à La Grand’Terre et à l’Anse-à-Canards, sur la péninsule de Port-au-Port; à Labrador City et à St. John’s. Dans la capitale, l’hymne national du Canada ainsi que l’Hymne à Terre-Neuve sont entonnés au levé du soleil au sommet de Signal Hill, beau temps, mauvais temps. Pour poursuivre les célébrations en milieu naturel, direction jardin botanique de l’Université Memorial, où des activités familiales sont au programme.

20 et 21 juillet

Le festival régional bilingue de la péninsule de Port-au-Port se tiendra cette année à l’Anse-à-Canards. Cet événement est une initiative conjointe des organismes francophones de cette région. Au programme : musiciens locaux, danses traditionnelles, produits artisanaux, jeux pour les enfants et bonne bouffe. Le point de rencontre est au centre Chez les Français.

Des spectacles en tous genres sur la côte ouest Du 1er juillet au 30 septembre, il y aura des prestations pour tous les goûts au Festival de musique de Gros Morne, et pas que dans le parc national du même nom. Aucun groupe francophone dans la programmation 2019, mais un artiste bilingue à surveiller : le guitariste Duane Andrews et sa musique terre-neuvienne folk et jazz résonneront à compter de 19 h 30 à The Convent, le quartier général du festival à Corner Brook, le 30 juillet, et à St. Pat’s à Woody Point le lendemain. [gmsm.ca]

26 juillet

La Régate de l’ouest du Labrador (Labrador West Regatta) se déroule depuis 1973 aux abords du lac Jean, à Wabush. L’événement a une telle importance que le jour de sa tenue est férié à Wabush et à Labrador City. En plus des courses d’aviron, cet événement propose des activités variées, pour tous les groupes d’âge : musique, kiosques et jeux d’organismes sans but lucratif, nourriture, bière, etc.

27 et 28 juillet

Le Festival de la plage de North West River est l’événement estival le plus important au centre du Labrador. Musique, jeux, nourriture, et bien sûr, baignades dans le lac Melville ou bain de soleil sur le sable doux et blond de sa très longue plage.

Théâtre d’été sur l’héritage français à Plaisance Revivez les conquêtes d’Iberville avec vue sur la baie de Plaisance, capitale française de Terre-Neuve au 17e siècle. Depuis 1994, une troupe de comédiens étudiants et professionnels joue la pièce Faces of Fort Royal dans la langue de Shakespeare, mais un script en français est remis aux spectateurs. Une chanson en français résonnera aussi entre les remparts du site historique national de Castle Hill. Du 11 juillet au 16 août à 13 h 30 tous les jours de la semaine, sauf le mercredi. [placentiatheatre.com]

7 août (si la météo le permet)

La Régate royale de St. John’s (Royal St. John’s Regatta) est la plus ancienne compétition sportive en Amérique du Nord. Les courses d’aviron sur le lac Quidi Vidi ont lieu chaque année le premier mercredi du mois d’août, soit le 7 août… si la météo le permet. Ce jour sera alors férié. Sinon, les courses et le férié sont reportés au lendemain… si la météo le permet.

9 au 11 août

Le Festival folk de Terre-Neuve-et-Labrador, au parc Bannerman, est un événement musical incontournable dans la province, depuis 1966. Une série de spectacles en français sont présentés les 10 et 11 août en après-midi dans l’Espace Franco (sous la tente). Sur la scène principale et dans les autres tentes thématiques, du folk rock indie en Inuktitut avec The Jerry Cans, les groupes québécois Le Bruit Court dans la Ville et Les Poules à Colin, ainsi que Robert et Bernard Félix, de la péninsule de Port-au-Port.

Escapade d’art contemporain à Bonavista Du 17 août au 15 septembre, au fil des communautés qui s’égrènent sur la côte, des installations ici et là, dehors et dedans, transformeront la péninsule de Bonavista en un grand musée d’art contemporain. Le thème de la Biennale de Bonavista 2019, FLOE, invite une vingtaine d’artistes terre-neuviens, autochtones, canadiens et internationaux, à poser un regard sur les échanges entre les différents peuples qui ont façonné la province. [bonavistabiennale.com]

15 août

Les célébrations de la Fête des Acadiens pour la péninsule de Port-au-Port auront lieu au parc Boutte du Cap, à Cap-Saint- Georges, de midi à 14 h. Au programme : musique, pain frais et gâteau. La Fête des Acadiens sera soulignée à St. John’s le 17 août.

17 et 18 août

Amateurs de vélo, de paysages et d’histoire, le Tour du Port au Port est pour vous. Son parcours de 120 kilomètres réalisé sur deux jours allie les segments faciles et des passages plus difficiles, en particulier sur la montagne qui relie Cap-Saint- Georges à La Grand’Terre. Des pauses gourmandes aux saveurs locales sont prévues.

2 septembre

Les membres et ami.e.s de l’Association francophone du Labrador fêtent les beaux jours qui restent encore de l’été labradorien autour des verts à l’occasion du tournoi de golf annuel de cet organisme.

26 au 29 septembre

De nombreux acrobates francophones seront du Festival de cirque de St. John’s, aux côtés d’artistes d’ici et de la Finlande. À surveiller : un numéro d’ouverture déjanté par la compagnie québécoise Impro Cirque et le très prisé spectacle Patinoire du collectif québécois Les 7 Doigts.

5 octobre

Le 5 octobre marque le 35e anniversaire de parution du premier numéro du Gaboteur, le seul média imprimé en langue française à Terre-Neuve-et- Labrador.