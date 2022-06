RDÉE-Canada tient son AGA à St. John’s

Cody Broderick

Invités et accueillis par l’organisme Horizon TNL, des représentants de chaque province et territoire hors Québec sont arrivés sur le Vieux rocher à la mi-juin à l’occasion de l’AGA de leur organisation nationale, RDÉE Canada. Composée de membres du RDÉE Canada, comme son président, Pierre-Marcel Desjardins, et son président-directeur général Jean-Guy Bigeau, ainsi que différents partenaires et des entrepreneurs, la cohorte de visiteurs ont tous pu se mettre au travail tout en profitant de leur séjour dans la capitale.

Photo: Cody Broderick

Après l’AGA, les délégués ont pu rencontrer les membres des organisations francophones de la province lors d’un 5 à 7 accompagné de vin, de fromage, et de la musique de Cat Bowring à l’hôtel Delta de St. John’s. Pour Cyr Couturier, président d’Horizon TNL en plus de ses fonctions au sein du conseil d’administration du Gaboteur Inc., l’événement a été une bonne occasion de promouvoir le travail effectué par les organismes dans le développement économique de la minorité francophone canadienne.

Parmi les participants se trouvaient également le Ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social, John Abbott, ainsi que le maire de St. John’s, Danny Breen. Ce dernier voit des «objectifs complémentaires» entre la Ville et les organismes économiques francophones comme le RDÉE Canada et Horizon TNL, et «beaucoup de potentiel pour travailler ensemble». Ce type de collaboration n’est pas cependant seulement une affaire de townies: le ministre Abbott mentionne quelques exemples de projets contribuant à la stimulation de l’économie des régions rurales de la province, comme la construction d’une nouvelle tour cellulaire dans la péninsule de Port-au-Port et le développement de garderies francophones à Labrador City et Stephenville.