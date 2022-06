POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Le lundi 6 juin 2022

Le 25 juin 2022, Spirit of Newfoundland organisera un concert au magnifique Masonic Theatre, avec trois des meilleurs artistes de la province qui chanteront dans la langue de l’amour. Le spectacle mettra en vedette Adrian House, finaliste actuel du prestigieux Gala de la Chanson de Caraquet, accompagné de son fabuleux House Band ; Les Paumés du Petit Matin, avec le dynamique auteur-compositeur-interprète québécois Frédéric Blouin et Frank Fusari à l’accordéon ; et Colleen Power, la première

terre-neuvienne à sortir un album de chansons originales en français.

Frédéric Blouin, originaire du Québec souligne l’importance de la Fête de la Saint- Jean-Baptiste : “C’est vraiment une journée spéciale. La communauté francophone en Amérique est assez restreinte, et donc à sa façon, unique et mérite d’être célébrée. J’ai assisté à quelques reprises aux célébrations de Montréal et de Québec, et c’était magique.”

Avez-vous vraiment besoin de raison supplémentaire pour célébrer la musique et la culture francophones ? Si oui, sachez qu’il y aura des prix de présence et un bar payant. Ce sera une fête inoubliable !

Fête de la Saint-Jean à St. John’s Spirit of Newfoundland, 6, rue Cathedral

Le 25 juin, de 20 h à 23 h.

Prix d’entrée – 20 $ www.spiritofnewfoundland.com. Concert pour public de tous âges.

Une initiative du ministère du Patrimoine canadien, de l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) et de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL).

L’évènement Facebook: https://www.facebook.com/events/575825557233818

À propos des artistes :

Adrian House est un artiste bilingue originaire de St. John’s. En 2021, il est devenu le premier terre-neuvien à atteindre les demi-finales du Festival International de Chanson de Granby, au Québec. Nominé à six reprises au Music NL Award, Adrian a remporté le NL Arts & Letters Award en 2022 pour sa chanson “Le Parapluie d’Élise”, qu’il a interprétée lors du gala de remise des prix. Plus récemment, il a été sélectionné comme finaliste au Gala de la Chanson de Caraquet, N.-B., où il se produira en juillet 2022. En solo ou avec son groupe, ses influences francophones – Brel, Brassens, Leloup – se mêlent à celles de Dylan, des Beatles et de Mitchell pour finalement lui donner une sonorité bien à lui. Laissez-vous transporter dans le monde merveilleux d’Adrian House et de son fabuleux House Band. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.adrianhouse.com

Les Paumés du Petit Matin sont Frédéric Blouin (voix) et Frank Fusari (accordéon), un duo qui célèbre la musique française. Frank est membre de l’Orchestre symphonique de Terre-Neuve et aussi du Spirit of Newfoundland à St John’s. Interprète accompli, il a accompagné des artistes tels que l’Atlantic String Quartet, Duane Andrews, Opera on the Avalon, et bien d’autres. Frédéric est un auteur-compositeur-interprète, originaire du Québec, qui présente depuis 2018 des hommages au célèbre chanteur belge Jacques Brel où il a fait plusieurs spectacles depuis 2018 entre la Colombie-Britannique, le Québec et Terre-Neuve. Interprète passionné et engagé de la Chanson Française, les performances de Frédéric sont électrisantes.

Colleen Power est une autrice-compositrice-interprète bilingue primée vivant à St John’s, et une force prolifique et créative sur la scène musicale de Terre-Neuve-et-Labrador. Engageante, Colleen maîtrise confortablement divers styles musicaux, avec des paroles allant du sincère au comique, de la politique au personnel, souvent avec un contenu et des thèmes terre-neuviens communs. Colleen est l’animatrice de la mini-série télévisée « Sing Me Home » de Bell Fibe et a déjà été auteure-compositrice-interprète pour CBC Radio One NL. Ses chansons ont été présentées dans plusieurs films et séries télévisées et sur des stations de radio du monde entier. Colleen se produit régulièrement sur scène, à la fois en solo et avec son groupe depuis près de trois décennies. Sa musique, ainsi que son projet solo, Tales From Downtown West, sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.colleenpower.com

Pour des entrevues ou pour obtenir des fichiers audio pour diffusion, veuillez communiquer avec Adrian House par courriel à l’adresse [email protected] ou par téléphone au (709) 726-3602.