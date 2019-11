Rappel: AGA du Gaboteur, le 6 novembre 2019 à 19 h – 18 h 30 au Labrador

L’assemblée générale annuelle (AGA) 2019 aura lieu le 6 novembre 2019, à compter de 19 h, dans la salle Rocket Room du 272 rue Water, à St. John’s. Cette AGA sera l’occasion de célébrer une année exceptionnelle pour Le Gaboteur – le journal, et pour Le Gaboteur Inc. – l’organisme, et de dessiner son avenir.

Une année exceptionnelle

Après l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’AGA 2018, le rapport annuel 2018-2019 fera état des principales réalisations de la dernière année de l’équipe du Gaboteur – le journal, lauréate du Prix d’excellence générale de la rédaction journalistique 2019 et nominée au Prix d’excellence du journal de l’année ainsi qu’aux Prix d’excellence de la meilleure annonce fabriquée maison et du meilleur projet spécial de l’année de l’Association de la presse francophone (APF). Les États financiers vérifiés de l’organisme, également dévoilés à cette occasion, permettront aux membres de se réjouir que l’année 2018-2018 se soit terminée, au 31 mars 2019, avec un surplus budgétaire d’un peu plus de 30 000 $.

Dessiner l’avenir

Le conseil d’administration du Gaboteur Inc. proposera une refonte des Statuts et règlements de l’organisme dont vous trouverez tous les détails ICI. Pour élaborer cette proposition, le CA a travaillé avec le souci de demeurer fidèles aux intentions des membres fondateurs du journal, tout en effectuant des changements reflétant les réalités actuels ainsi que les besoins futurs de son fonctionnement.

Un des changements proposés par les membres actuels du CA actuel est de faire passer de cinq à sept le nombre de membres du CA qui sera élu pendant l’AGA du 6 novembre.

Et célébrer!

Cette AGA marquera également le début des célébrations du 35e anniversaire du seul journal francophone de Terre-Neuve et du Labrador, lancé le 5 octobre 1984. Un gâteau et un léger goûter suivront immédiatement la levée de cette rencontre. La fête se poursuivra le 12 novembre prochain, à compter de 18 h, au Ship Pub.

Qui sont les membres du Gaboteur Inc. ?

Les abonné.e.s en règle du Gaboteur sont membres de l’organisme Le Gaboteur Inc. Les personnes qui reçoivent le journal par un abonnement de groupe payé par leur employeur ou qui l’achètent à l’unité peuvent devenir membres en payant une cotisation annuelle de 3 $.

Pour vous abonner ou vous réabonner au Gaboteur, c’est par ICI. Il sera possible de payer la cotisation à l’entrée de The Rocket Room avant le début de l’AGA.

Vous êtes membre et ne pouvez être sur place?

L’AGA sera diffusée en direct sur la page Facebook du Gaboteur. En inscrivant dans la section commentaire de l’événement le mot Présent ou Présente, vous pourrez participer à la rencontre. Consultez cette page le 6 novembre, à compter de 18 h 50, pour le mode d’emploi si vous avez des questions.