Proposition de refonte 2019 des Statuts et règlements du Gaboteur Inc.

À l’occasion de la prochaine assemblée générale du Gaboteur Inc, le 6 novembre 2019, nous, le conseil d’administration du Gaboteur Inc, proposerons l’adoption d’une refonte complète des Statuts et règlements qui régissent notre organisme.

Pour élaborer cette proposition, nous avons travaillé avec le souci de demeurer fidèles aux intentions des membres fondateurs du journal, tout en effectuant des changements reflétant les réalités actuels ainsi que les besoins futurs de son fonctionnement.

Fidélité

Dans la section des Statuts de l’organisme, nous proposons de revenir à l’esprit des membres fondateurs de l’organisme qui avaient, dans le libellé de son mémorandum d’association, opté pour une formule descriptive de ses objectifs.

Nous avons également préservé la possibilité de devenir membre de l’organisme pour les lecteurs du journal abonnés par leur organisme ou leur employeur et pour les personnes qui l’achètent en kiosque. Les abonnés en règle demeurent, évidemment, membres de facto du Gaboteur Inc.

Nouveautés

La principale nouveauté proposée pour cette refonte est l’augmentation à sept du nombre possible de membres du conseil d’administration, actuellement limité à cinq. Cette élargissement permettra, nous le souhaitons, de diversifier la représentation des membres au sein du CA. Cette hausse proposée du nombre de membres s’accompagne de la création d’un comité directeur composé de la présidence, de la vice-présidence, de la trésorerie et du secrétairerie. Nous proposons que la durée maximum des mandats soit de 8 ans.

Par ailleurs, nous proposons de prévenir les conflits d’intérêt en empêchant la possibilité que la présidence d’un autre organisme francophone siège au comité directeur du CA ou qu’une direction générale d’un autre organisme francophone soit membre du CA.

Nous avons également veillé à clarifier les rôles et responsabilités respectives des membres du conseil d’administration dans le but d’éviter les duplications entre les membres et avec la direction générale. Les rôles et responsabilités de la direction générale ont donc également été clarifiés.

Simplification et clarté

La simplification du texte étaient également parmi les objectifs de l’exercice. Le résultat de ce volet du travail sautera aux yeux : dans une mise en forme identique, la proposition de refonte a neuf pages de moins que la version actuelle.

Des reformulations et le retrait d’articles redondants, contradictoires ou désuets ont permis ce premier changement. Le meilleur exemple d’articles retirés concerne le secrétariat général, une structure inexistante aujourd’hui.

Par ailleurs, le projet de refonte intègre l’actuelle Loi électorale, sans en modifier la teneur.

À vous la parole!

L’adoption de nouveaux Statuts et règlements est un exercice exigeant pour les membres de tout organisme : nous en sommes très conscients. Afin de faciliter les discussions de ce point à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 novembre, nous vous invitons à consulter en cliquant sur leur titre :

Au plaisir d’échanger avec vous le 6 novembre 2019.

— Le conseil d’administration du Gaboteur Inc. – Nathalie Brunet, présidente; Ysabelle Hubert, vice-présidente; Flora Salvo, secrétaire; Cyr Couturier, trésorier; et Nancy Boutin, responsable des relations avec les membres.