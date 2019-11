Le Gaboteur fête ses 35 ans et sa directrice générale au Ship Pub

Le 12 novembre 2019 à compter de 18 h, les portes du Ship Pub seront très grandes ouvertes pour tous les amis du Gaboteur afin de célébrer les 35 ans du journal et le départ à la retraite de sa directrice générale. Bouffe, performances avec des musiciens locaux et autres surprises seront au rendez-vous.

La Fiesta du Gaboteur est un événement annuel habituellement célébré en marge de l’assemblée générale du journal. Cette année, on avait deux excellentes raisons de déroger aux habitudes et de fêter en (plus) grand.

Tout d’abord, le seul et unique journal francophone de Terre-Neuve-et-Labrador a récemment soufflé 35 bougies! Un numéro spécial, dans lequel Le Gaboteur donnait la parole à des moins de 35 ans, a d’ailleurs été publié presque 35 ans jour pour jour après la parution du premier journal.

Le conseil d’administration du journal entend profiter de cette célébration pour souligner l’apport de la directrice générale et rédactrice en chef, Jacinthe Tremblay. Elle s’apprête à tirer sa révérence après 6 années à voguer avec Le Gaboteur! Elle a d’ailleurs laissé les commandes de la rédaction à son successeur, Étienne Vuillaume, depuis la mi-octobre.

Bouffe, musique et autres surprises

À compter de 18 h, un léger goûter sera offert gratuitement par Le Gaboteur. Les enfants y sont les bienvenus jusqu’à 20 h. C’est à ce moment que commencera le spectacle animé par nulle autre que Mary Barry. Des performances d’artistes bilingues de la scène locale promettent d’en mettre plein les oreilles aux spectateurs. Sur scène, le guitariste Duane Andrews performera en duo avec sa partenaire Erin Power. Ils seront suivis de Darren Browne et sa bande. Ce dernier a refusé de dévoiler l’identité des musiciens qui l’accompagneront. Suspense… Qui viendra verra!

Entre ces prestations, il y aura des discours, un micro ouvert, un quiz sur le thème du 35 anniversaire du Gaboteur, des tirages… Bref, c’est une soirée à ne pas manquer!