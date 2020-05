Quatre nominations pour Le Gaboteur

Les Gaboteurs et les Gaboteuses maintiennent la barre haute cette année en vue des Prix d’excellence de l’Association de la presse francophone (APF). Le Gaboteur est en nomination non pas pour un seul prix, mais pour quatre!

Cody Broderick

Le 20 mai, l’Association de la presse francophone a dévoilé la liste des nominés pour les prix d’excellence de cette année. Et quelle bonne nouvelle pour VOTRE journal de langue française de Terre-Neuve-et-Labrador! Le Gaboteur se retrouve finaliste dans quatre catégories: l’article « Arts et culture » de l’année, l’article communautaire de l’année, l’annonce conçue « maison » de l’année et le projet spécial de l’année. L’équipe du Gaboteur est très enthousiaste à ce sujet et aimerait partager avec vous nos meilleurs articles et créations!

Coline Tisserand, pigiste d’origine française qui contribue au Gaboteur régulièrement depuis l’année passée, a rapidement démontré sa belle plume. Son article, « Il pleuvait des anecdotes, il pleuvait des oiseaux », paru dans l’édition du 16 décembre 2019, est en lice pour l’article « Arts et culture » de l’année. Cet article est consacré à la réalisation du film Il pleuvait des oiseaux, dont Julie Raymond, résidente de Trinity East, est graphiste et décoratrice de cinéma. Pour le lire, vous n’avez qu’à cliquer ici!

Pour l’article communautaire de l’année, Marilynn Racicot, ancienne journaliste au Gaboteur qui continue d’impressionner l’équipe encore et encore, a écrit un dossier sur la fondation de familles à Terre-Neuve-et-Labrador en tant qu’immigrantes. Dedans, Marilynn a recueilli les histoires de trois jeunes familles d’immigrants francophones vivant dans la province pour vous faire part de leurs expériences. Vous pouvez lire l’article ici!

La nomination pour l’annonce conçue « maison » de l’année est totalement grâce à la meilleure graphiste du Rocher, Jessie Meyer, qui fait partie de l’équipe du Gaboteur depuis des années. L’annonce présentée pour la nomination était pour La Fiesta du Gaboteur, qui a eu lieu en novembre 2019. La Fiesta du Gaboteur 2019 a fêté non seulement la 35e anniversaire du Gaboteur, mais également la retraite de son ancienne Directrice Générale, Jacinthe Tremblay. La reconnaissance de cette publicité particulière est donc un vrai régal pour nous!

Le Gaboteur Magazine est à nouveau nominé pour le projet spécial de l’année! Fondé en 2018, le magazine d’été annuel souligne le fait français à Terre-Neuve-et-Labrador dans une nouveau format que votre journal habituel. Si vous souhaitez consulter le magazine d’été 2019, nous avons rendu la version numérique gratuit et disponible pour tous! Jetez un coup d’oeil ici!

Les lauréats seront dévoilés lors du « Anti-Gala » virtuel le 25 juin 2020.

Voici la liste complète des finalistes:

PRIX D’EXCELLENCE

Prix d’excellence pour l’article d’actualité de l’année

Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

L’Express (Toronto)

Prix d’excellence pour l’article « Arts et culture » de l’année

L’Aurore boréale (Yukon)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-Labrador)

Prix d’excellence pour l’article communautaire de l’année

Agricom (Ontario)

Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le Goût de vivre (Huronie, Ontario)

L’Orléanais (Orléans, Ontario)

Prix d’excellence pour l’éditorial de l’année

Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick)

Agricom (Ontario)

La Liberté (Manitoba)

Prix d’excellence pour la « Une » de l’année

Agricom (Ontario)

La Liberté (Manitoba)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

Prix d’excellence pour la photographie de l’année

L’Aquilon (Territoires du Nord-Ouest)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

Le Nunavoix (Nunavut)

Le Voyageur (Nord de l’Ontario)

Prix d’excellence pour l’annonce conçue « maison » de l’année

La Liberté (Manitoba)

La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard)

Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-Labrador)

Prix d’excellence pour le cahier spécial de l’année

La Liberté (Manitoba)

La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard)

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

Prix d’excellence pour le projet spécial de l’année

La Liberté (Manitoba)

Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le Voyageur (Nord de l’Ontario)

Prix d’excellence pour la meilleure présence numérique

Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick)

La Liberté (Manitoba)

L’Express (Toronto)

PRIX D’EXCELLENCE GÉNÉRALE

Prix d’excellence Antidote pour la qualité du français

La Liberté (Manitoba)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

L’Express (Toronto)

Prix d’excellence générale pour la qualité graphique du journal

La Liberté (Manitoba)

L’Aurore boréale (Yukon)

Le Droit (Ottawa)

Prix d’excellence générale pour la rédaction journalistique

L’Aurore boréale (Yukon)

Le Franco (Alberta)

L’Express (Toronto)

JOURNAL DE L’ANNÉE

La Liberté (Manitoba)

L’Aurore boréale (Yukon)

L’Eau Vive (Saskatchewan)

Le Droit (Ottawa)