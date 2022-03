Rose Avoine-Dalton

Alors que certaines personnes croient qu’il n’existe qu’une forme d’amour, pour d’autres il y en a deux, trois ou dix. Dans The Love Olympics, Claire Wilkshire cherche à en explorer le plus possible. La francophone attire par exemple notre attention sur le fait qu’«il y a l’amour des parents pour leurs enfants, il y a l’amitié des grands amis, […] il y a l’amour de couple, de personnes âgées, etc.».

Même s’il s’agit d’un livre centré sur l’amour, les nouvelles qui y sont rassemblées ne sont pas uniquement positives. «Il y a des moments qui sont plus difficiles que d’autres. […] On sait que ce n’est pas toujours facile d’aimer les gens. [Mais] la vie est compliquée et par moment il est vraiment important — je pense — de souligner le positif. […] C’est un peu ce que j’essaie de faire dans ce livre, de communiquer l’importance des liens entre les gens [et] de la générosité des gens qui se comprennent et qui s’aiment.»

N’importe quel lecteur ou lectrice peut se reconnaître dans ce livre, car The Love Olympics raconte les histoires de résidents et de résidentes de la ville de St. John’s de milieux vastement différents. «Il y a des ados qui préparent leur graduation du secondaire, il y a une femme qui a environ 92 ans et il y a des femmes qui fêtent leur 50e anniversaire» pour donner quelques exemples de la gamme des âges qui sont représentés dans le recueil d’histoires.

Quand Le Gaboteur a demandé à Claire Wilkshire pourquoi les gens devraient lire The Love Olympics, l’écrivaine a répondu «Je pense que c’est parce que c’est l’amour et l’amitié, et on a tous envie d’être aimés, n’est-ce pas? C’est ce qu’on veut. On veut être apprécié, on veut aimer nos proches et je pense que c’est un sentiment dans lequel tout le monde peut se reconnaître.»

The Love Olympics sur le podium

Après la parution de son roman Maxine en 2013, The Love Olympics est le deuxième livre de Dr Claire Wilkshire. Ancienne professeure d’anglais et de français à l’Université Memorial, Wilkshire est éditrice principale chez Breakwater Books depuis 2021. Dans son temps libre, elle dirige aussi la chorale La Rose des Vents de l’Association Communautaire Francophone de St. John’s. Photo: Courtoisie Claire Wilkshire

Le 2 mars dernier, The Love Olympics a figuré dans la shortlist, ou liste de présélection, du 2021 BMO Winterset Award. Pour être sélectionné dans cette très courte liste de trois livres, le livre de Wilkshire a dû se démarquer des 35 autres soumissions d’auteurs terre-neuviens et labradoriens en quête du prix.

Que The Love Olympics gagne, ou non, Wilkshire est contente, «que ce soit le premier à être choisit, ou le cinquième ou le sixième ou le troisième c’est un peu la même chose, c’est que quelqu’un a trouvé que ça valait quelque chose et ça, c’est déjà très très beau. C’est très réconfortant après l’effort qu’on a mis là-dedans.»

Les deux autres livres présélectionnés sont Nowadays and Lonelier de l’autrice Carmella Gray-Cosgrove et We, Jane d’Aimee Wall. Le 16 mars prochain, les trois autrices liront des extraits de leur livre au Musée The Rooms, puis, le livre gagnant sera annoncé le 17 mars prochain, lors d’une cérémonie au Government House à St. John’s. Plus de détails sont disponibles sur https://www.events.therooms.ca/Events/details/id/00004210.

Pour en apprendre plus sur ce qui se déroule dans les 232 pages du livre, vous devez vous procurer votre propre copie. The Love Olympics est offert gratuitement pour emprunt dans les librairies publiques de la province. Il est également disponible chez différents marchands de livres comme Chapters et Coles. Pour ceux et celles qui préfèrent le numérique, The Love Olympics est aussi disponible en format ebook. Bonne lecture!

