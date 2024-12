Notre démarche pour faire VOTRE journal

Jacinthe Tremblay et Aude Pidoux

Le Gaboteur cherche à offrir à ses lecteurs des contenus exclusifs en français, créés à plus de 90% à Terre-Neuve-et-Labrador, par des collaborateurs réguliers et occasionnels de plusieurs régions de la province.

Dans le choix des sujets et des rubriques, ainsi que dans leur traitement, nous tenons compte de leur importance pour la francophonie provinciale ainsi que du rythme de publication et de la portée provinciale du journal.

Ainsi, en raison de ses 20 parutions par année, Le Gaboteur se rapproche plus des magazines dans le traitement des sujets et le choix de ses rubriques que des médias d’actualité (quotidien ou hebdomadaire).

La portée provinciale du Gaboteur ainsi que la composition de son lectorat le distinguent également des médias locaux ou régionaux dans le choix et le traitement des sujets. De plus, nous tenons compte de l’utilisation d’autres moyens de diffusion d’information (sites internet, réseaux sociaux) par les organismes francophones pour rejoindre leurs communautés respectives afin d’éviter les dédoublements.

Dans cette perspective, nous privilégions :

– des articles sur des sujets d’actualité qui ne sont pas déjà couverts dans les médias anglophones de la province et les autres médias francophones d’autres provinces ou nationaux (télé, radio, presse quotidienne et hebdomadaire) ou que nous couvrons sous un différent angle que dans les médias anglophones

– des nouvelles ou articles de fond sur des enjeux et réalisations du mouvement associatif provincial qui sont d’intérêt public (sans qu’ils ne soient nécessairement d’actualité brûlante)

– des articles de fond, portraits, entrevues et dossiers qui touchent l’ensemble de la population de la province, en portant une attention particulière à leurs impacts dans les principales régions où vivent des francophones

– des textes qui précèdent les événements en français et qui sont susceptibles d’accroître leur rayonnement (par exemple, une entrevue avec un artiste qui donnera un spectacle plutôt qu’une critique de ce spectacle)

– de courts compte-rendu (textes et/ou photos) sur des événements tenus, en français, dans la province

– des entrevues, des portraits avec les « personnages » qui jouent un rôle important dans les communautés, qui ont des choses à dire, qui ont des réalisations significatives, etc.

– des textes d’opinion (éditoriaux, papiers d’humeur, témoignages, billets) ou des caricatures, clairement identifiés comme tels.

– des photos d’environnement, de personnages, d’événements, des photoreportages

– des articles ou chroniques sur des sujets universels, mais avec une couleur locale. Par exemple, la page À table, qui offre des recettes traditionnelles ou contemporaines proposées par des personnes différentes provenant de régions différentes à chaque édition.

– du contenu adapté aux très jeunes lecteurs francophones

– du contenu rédigé par et pour les jeunes

Nos partenaires

Le Gaboteur a comme partenaires réguliers de publication Francopresse, l’Agence Science-Presse ainsi que Textuel (jeux et horoscopes).

Le journal de Fermont, QC, Le Trait d’Union du Nord partage également avec Le Gaboteur des articles qui touchent la région de l’Ouest du Labrador.

Nous avons de plus des partenariats de publication ponctuelle avec des médias ou auteurs anglophones de Terre-Neuve-et-Labrador dont nous traduisons les contenus tels que The Muse et Them Days par exemple.

Déontologie

Le Gaboteur souscrit au Guide de déontologie du Réseau.Presse ainsi que sa Charte de la presse écrite de langue française en situation minoritaire au Canada. En préambule, on y trouve les principes suivants:

«De l’information exacte, exhaustive et variée constitue l’un des piliers d’une société libre et démocratique. Dans cet esprit, Réseau.Presse participe activement à la protection de la liberté de presse et à la défense du droit à de l’information de qualité en français au Canada.»