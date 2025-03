Rendez-vous de la Francophonie 2025: Cultive tes racines… le terreau est fertile!

«C’est bizarre, les gens ont moins peur de l’anglais qu’ils ont peur du français. Parce qu’on trouve toujours qu’on est rigide dans la langue. C’est facile de se sentir méprisé, pour quelqu’un qui ne maitrise pas la langue.»

Elle ne parle pas ici de l’insécurité linguistique qu’on attribue souvent aux jeunes francophones vivant en situation minoritaire au Canada, bien que les discours peuvent se rejoindre. Pour les personnes nouvellement arrivées au pays, «la phobie, c’est pas de s’adapter au pays en tant que tel. C’est de ne pas comprendre, en fait», a-t-elle constaté.

«C’est des barrières qu’il faut démolir, carrément», poursuit-elle.

Un terreau fertile

«La santé de la francophonie au Canada est bonne, à mon avis», reprend Guyaume.

Il reconnait que certaines personnes voient le verre à moitié vide et qui s’inquiètent que la francophonie canadienne en situation minoritaire est menacée. «C’est toutes des émotions qui sont valides», philosophe-t-il.

Lui voit le verre plein, et croit que les RVF sont l’occasion par excellence de le souligner. «Un grand Rendez-vous de la Francophonie, c’est justement une célébration de où est-ce qu’on est rendus, puis le fait qu’on est tous ensemble, et puis qu’on a les moyens de célébrer, ça atteste qu’on fait de quoi de bien.»

Nombreuses seront les occasions de célébrer. Il y a des tournées animées par Guyaume Boulianne et Garihanna Jean-Louis. L’Office national du film propose aussi six programmes de courts métrages, à visionner gratuitement en salle ou en ligne, afin de découvrir la francophonie canadienne. Des concours sont aussi organisés. Le Portail linguistique du Canada prévoit des jeux de langue.

La programmation complète des Rendez-vous de la Francophonie est affichée sur le site RVF.ca.

Il est possible de suivre les activités tenues partout au pays, du nord au sud et d’est en ouest, sur Instagram, grâce au mot-clic #RVFranco, et sur Facebook.