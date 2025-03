Les Rendez-vous de la Francophonie battent leur plein!: Chez soi, à l’école ou en salle, célébrons la Francophonie!

Quand vous voulez, comme vous voulez : des films et des jeux

La programmation complète est affichée sur le site des Rendez-vous de la Francophonie, au RVF.ca. C’est l’occasion de voir quels programmes sont prévus par les partenaires dans votre région, et il y en a beaucoup.

«En tant qu’organisateur des RVF, le Réseau dialogue est toujours très fier de proposer une variété d’activités et de concours soulignant la richesse de la culture francophone et la vitalité des communautés», indique Ajà Besler, la direction générale du Réseau dialogue.

Sachez que nul besoin de sortir pour célébrer — même si c’est fortement encouragé! Par exemple, pour une 20e année, l’Office national du film se joint aux RVF et met de l’avant une programmation spéciale. Six programmes de films, courts et longs, documentaires et d’animation, sont offerts sur le site de l’ONF, pour qu’un plus grand nombre possible puisse en profiter. Au pays, une centaine de projections de ces programmes de l’ONF sont prévues dans des espaces publics.