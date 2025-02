OFFRE D’EMPLOI: Administration portuaire de St. John’s

Occasion d’emploi

Administration portuaire de St. John’s

Analyste

(remplacement pour congé de maternité)

L’Administration portuaire de St. John’s est à la recherche d’une personne très motivée pour se joindre à son équipe à titre d’analyste. La personne titulaire de ce poste est responsable des débiteurs, de la gestion de la trésorerie, des immobilisations corporelles et des tâches de comptabilité et de budgétisation connexes, de la tenue à jour et du soutien du système d’activité des navires et de facturation PORTS de l’Administration, ainsi que de l’offre d’une vaste gamme de services de soutien administratif.

Les responsabilités précises sont notamment les suivantes :

Gestion des débiteurs et du système – assurer la production précise et opportune des activités comptables quotidiennes de la fonction des débiteurs. La personne titulaire du poste appuie le fonctionnement du système d’activité des navires et de facturation PORTS, notamment en assurant la liaison avec les fournisseurs du logiciel en ce qui a trait à la maintenance générale et aux mises à niveau ou améliorations éventuelles.

– assurer la production précise et opportune des activités comptables quotidiennes de la fonction des débiteurs. La personne titulaire du poste appuie le fonctionnement du système d’activité des navires et de facturation PORTS, notamment en assurant la liaison avec les fournisseurs du logiciel en ce qui a trait à la maintenance générale et aux mises à niveau ou améliorations éventuelles. Grand livre général – à l’aide du logiciel de comptabilité EVENT, préparer diverses écritures de journal, tenir les registres de contrôle des lots à jour, effectuer les clôtures et le rapprochement mensuels des comptes. La personne titulaire de ce poste participe aux audits internes et externes, ainsi qu’à d’autres fonctions comptables connexes.

– à l’aide du logiciel de comptabilité EVENT, préparer diverses écritures de journal, tenir les registres de contrôle des lots à jour, effectuer les clôtures et le rapprochement mensuels des comptes. La personne titulaire de ce poste participe aux audits internes et externes, ainsi qu’à d’autres fonctions comptables connexes. Gestion de la trésorerie – vérifier les encaissements des clients et les débours aux fournisseurs, aux contractants, etc.; préparer les dépôts; effectuer les rapprochements bancaires de fin de mois et préparer les analyses et les états consolidés réguliers des flux de trésorerie.

– vérifier les encaissements des clients et les débours aux fournisseurs, aux contractants, etc.; préparer les dépôts; effectuer les rapprochements bancaires de fin de mois et préparer les analyses et les états consolidés réguliers des flux de trésorerie. Immobilisations corporelles – effectuer le décompte annuel des immobilisations corporelles et participer à la mise à jour du module de comptabilité des immobilisations.

– effectuer le décompte annuel des immobilisations corporelles et participer à la mise à jour du module de comptabilité des immobilisations. Rapports financiers et administration générale – préparer divers résumés financiers à des fins internes; préparer divers rapports financiers pour des organismes externes; participer à la préparation des budgets annuels de dépense et d’immobilisations et du plan d’activités; participer à l’élaboration de politiques et de procédures dans les domaines des finances, de l’administration et des technologies de l’information.

Qualifications

Une connaissance approfondie des principes généraux de comptabilité, une expérience des systèmes comptables informatisés et de MS Office, ainsi que de solides compétences en matière d’organisation et de communication sont requises. Ces connaissances et compétences peuvent avoir été acquises par le biais d’un diplôme universitaire ou d’un programme d’études postsecondaires de trois ans en comptabilité ou en administration des affaires, d’une inscription à un programme reconnu en comptabilité professionnelle et d’au moins trois ans d’expérience. La capacité à communiquer en français sera considérée comme un atout. La personne titulaire du poste doit obtenir et conserver une habilitation de sécurité en matière de transport maritime valide.

L’Administration portuaire de St. John’s offre une rémunération ($77,300 – $96,630) et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels.

Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitæ par courriel à l’adresse ci-dessous, avant 16 h, le 14 mars 2025 :

Administration portuaire de St. John’s

C. P. 6178

1, rue Water

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5X8

À l’attention de la gestionnaire, Finances et Administration

Courriel : [email protected]

L’Administration portuaire de St. John’s souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection.