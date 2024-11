PUBLIREPORTAGE: Tout pour la musique: un spectacle qui donne du rythme… et bâtit des ponts

Au cours de Tout pour la musique, YAO et le duo Beau Nectar ont eu un coup de cœur pour Jérémie & The Delicious Hounds de Saint-Boniface. En fin de show, tous les artistes se sont rassemblés sur scène pour interpréter une de ses chansons : «On s’est partagé sa chanson, puis on se l’est approprié un peu à notre sauce», décrit YAO. «Elle est vraiment puissante», renchérit Marie-Clo. Et catchy, ajoute YAO : «on la chantait encore, le lendemain!».

«C’est ça que c’est, ce spectacle-là», conclut Marie-Clo.