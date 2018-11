Lire, écrire et bouquiner en français, ici? – Le Gaboteur 5 novembre 2018

Lire, écrire et bouquiner en français à Terre-Neuve-et-Labrador? Oui, c’est possible, comme l’indique le dossier consacré aux livres en français. De passage récemment à l’école Rocher-du-Nord, Anne-Marie Fortin, de Communication-Jeunesse et Hugo Thivierge, du Regroupement des éditeurs franco-canadiens, ont présenté la littérature jeunesse franco-canadienne aux enseignants du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador. Même si la province ne compte aucun éditeur francophone, des livres écrits par des auteurs d’ici font le bonheur des plus exigeants lecteurs de tous les âges. Une série de textes sur l’écriture et la lecture à lire en pages 8 et 9.

EN MANCHETTE

Cinq ans pour Rocher-du-Nord… – S’il n’en tient qu’au Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, une école neuve ouvrira ses portes dans la région de St. John’s à la rentrée de septembre 2022. Que se passera-t-il si elle n’est pas prête à temps? Rocher-du-Nord devra-t-elle fermer ses portes? La réponse est non, a découvert Le Gaboteur. Une mise au point à la en page 3.

Coup d’oeil sur le prochain Festival du Vent – Artisanat, arts visuels, chant, cinéma, danse, gastronomie, musique… Du 14 au 17 novembre, la capitale sera l’hôtesse d’une grande fête de la culture francophone et de ses artistes et artisans locaux. Découvrez les grandes lignes de la programmation en page 6.

Incursion au Parlement jeunesse de l’Acadie – Le Parlement jeunesse de l’Acadie, c’est trois jours de débats politiques fictifs, d’activités culturelles et d’amitiés inter-acadiennes. La plus récente édition s’est tenue à l’édifice de la Confédération à St. John’s, où les élus provinciaux ont cédé leurs sièges à une bande de parlementaires en herbe. L’équipe du journal officiel du Parlement jeunesse Acadie rapporte en mots et en photos les moments forts du rassemblement en page 16.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Règlement sur les langues officielles – Entre la révision et la réalisation, deux élections fédérales– page 2

Éditorial – La Commission d’enquête sur Muskrat Falls et nous – page 4

Lettre ouverte – Inquiétudes d’un parent sur une nouvelle école à Galway ou Mount Pearl – page 4

Denise Bombardier – Levée de boucliers aux quatre coins du pays – page 5

Jour du Souvenir à l’Anse-à-Canards – page 6

L’Héritage de l’Île Rouge présente son nouveau conseil d’administration – page 6

La jeunesse est politique à St. John’s! – page 7

Gros coups de coeur pour petits lecteurs – page 10

Un doublé musical québécois et fransaskois au Festival du Vent – page 11

Cannabis et exposition involontaire au THC : ce qu’il faut savoir – page 12

Franco-Terre-Neuviens dans l’oeil des médias – page 13

Wô les cadeaux! – page 14

Assemblée générale et nouveau CA au RDÉE TNL – 15

CONSULTEZ L’ÉDITION NUMÉRIQUE

DU 5 NOVEMBRE 2018