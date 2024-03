PUBLIREPORTAGE: Vivez pleinement les Rendez-vous de la Francophonie près de chez vous

Le mois de mars est installé et la francophonie est à l’honneur chez vous comme partout au pays. Cette année encore, les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) proposent une série d’activités, de spectacles et de concours pour que chacun puisse vivre et exprimer sa francophonie chez soi. Partout en Atlantique, tout est en place pour célébrer la francophonie.