PUBLIREPORTAGE: Le manque de services en français met à risque les femmes aux prises avec la violence

«Il y a des risques énormes pour les femmes qui sont aux prises avec les violences genrées, peu importe où ça se situe sur le spectre [de la violence]», déplore Mélissa Gagnon. Elle confirme que l’organisme Entr’Elles souhaiterait pouvoir offrir plus de services aux femmes francophones de la Saskatchewan.

«Présentement, on ne peut pas faire grand-chose. On n’a pas le budget pour avoir une employée à temps plein, donc c’est principalement du bénévolat. On a une employée à temps partiel et elle en fait déjà vraiment beaucoup.»

Une situation similaire prévaut en Colombie-Britannique chez Inform’Elles, ce qui irrite Marie Dussault. «C’est ça qui est dommage. On met tellement d’énergie pour essayer d’assurer la pérennité de notre service que ça nous empêche justement de nous développer. Et puis ça, c’est l’argument qu’on fait et tout le monde le comprend. En même temps, les gens nous disent tous : “mais vous n’êtes pas les seules.” Mais on dit : “oui, on est les seules” [à offrir un service en français comme celui-ci].»

Au Manitoba, Sonia Grmela rappelle que le gouvernement fédéral a des obligations linguistiques à respecter. «On est quand même un pays bilingue et on devrait, officiellement en tout cas, pouvoir offrir [des services en français]», insiste-t-elle.