Les oiseaux de l’île

Connaissez-vous les oiseaux de Terre-Neuve? L’équipe du Newfoundland Breeding Bird Atlas (ou l’Atlas des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve en français) est experte en la matière. Depuis le mois de janvier, elle offre des ateliers gratuits pour quiconque — des plus petits poussins aux plus vieux corbeaux – veut en apprendre plus au sujet des différentes espèces vivant sur l’île. Moineaux, chardonnerets, gros-becs et plus encore… Voici un aperçu de quelques-unes des vingt espèces d’oiseaux présentées dans le cadre de l’atelier du 7 mars dernier.