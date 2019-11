Le 12 novembre 2019 au soir avait lieu au Ship Inn de St. John’s une fiesta pour célébrer les 35 ans du Gaboteur et le départ à la fin de l’année 2019 de son actuelle directrice générale Jacinthe Tremblay. Impressionnant : bonne humeur et gentillesse de Mary Barry, musique doucement envoûtante de Duane Andrews et Erine Power, chants a capella d’un public venu en nombre et musique triomphante aux rythmiques bigarrées du Caucase et d’Orient de Darren Browne et ses amis ont animé une soirée inoubliable. Retour en photos d’une soirée joyeuse, festive, francophone et historique!