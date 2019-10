Aperçu de l’édition du 7 octobre 2019

À LA UNE

Droit devant pour la planète

Le vendredi 27 septembre 2019, des milliers de personnes à Terre-Neuve et au Labrador ont pris la rue et la parole pour stopper la catastrophe climatique. Découvrez comment la jeunesse d’ici ne lésine pas pour inciter les dirigeants à prendre action. Reportages, discours, témoignages de militants et photos à l’appui, revivez les nombreux événements de cette journée initiée par la jeunesse et tournée vers l’avenir, pages 7, 8 et 9.

EN MANCHETTE

Droit devant par des moins de 35 ans

Pour célébrer son 35e anniversaire, Le Gaboteur a choisi de donner la plume à des moins de 35 ans, tout en faisant des clins d’oeil à son histoire dans sa typographie et par le noir et blanc dans la majorité de ses pages.

À lire dans cette édition anniversaire

Les Canadiens aux urnes le 21 octobre – Présent rouge, potentiel multicolore à Terre-Neuve-et-Labrador. Une analyse préélectorale à lire en page 3.

Du nouveau dans les Statuts et règlements – Parce qu’en 2019, l’organisme éditeur du Gaboteur est mûr pour le dépoussiérage des règles qui le gouvernent, le conseil d’administration du Gaboteur Inc. proposera à l’assemblée générale 2019 une refonte complète de ses Statuts et règlements. Explications en page 4.

Le Gaboteur, prospecteur de voix nouvelles – Un jeune journaliste de Radio-Canada et une élève du secondaire ont signé leurs premiers textes dans ce journal. Leurs souvenirs en page 5.

Engagement politique des jeunes – Ils votent moins que leurs aînés. Ils font de la politique autrement et plus de bénévolat. Mais le vent pourrait changer en 2019. Survol de ce phénomène en page 6.

En retenue avec trois skeets à Corner Brook – Une pièce de théâtre en français traduite et jouée par des étudiants en immersion fait fureur au Festival CB Nuit… et au Québec. Place au spectacle en page 10.

Faire ses adieux par la poésie – Une enseignante de Labrador City livre un émouvant hommage à une collègue disparue trop tôt en page 11.

Dildo, chiens et rouleau de brouillard – Quelle image de Terre-Neuve-et-Labrador véhicule-t-on dans les médias au pays? Une revue de presse remplie de stéréotypes, de faits divers et d’anecdotes à consulter en pages 12 et 13.

Culture en bref – Que se passe-t-il sur la scène culturelle francophone en octobre? Des suggestions d’activités en page 15.

Le Petit Gaboteur sur les traces du grand Gaboteur – Un conte pour petits et grands donne du sens au mot acadien à l’origine du nom du journal francophone de Terre-Neuve-et-Labrador en page 16.

Photo de couverture : Ritche Perez