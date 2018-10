Le Gaboteur – aperçu – 8 octobre 2018

Que se passera-t-il entre les rives de Terre-Neuve et de Saint-Pierre et Miquelon le 17 octobre 2018, jour de la légalisation du cannabis au Canada? Verrons-nous débarquer des hordes de touristes venus de l’archipel français pour griller un joint, sans craindre les gendarmes? Le trajet se fera-t-il en sens inverse par une nouvelle génération d’exportateurs ayant humé les bonnes affaires possibles avec les insulaires voisins? Les réponses journalistiques viendront plus tard. Dans l’intervalle, notre collaboratrice à Saint-Pierre et Miquelon, Anaïs Hébrard, avance des hypothèses hallucinates en mode prose-fiction, en page 7.

En manchette

Cellulaire à La Grand’Terre : la province embarque – Au centre communautaire Sainte-Anne de La Grand’Terre, le ministre du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et de l’Innovation, Christopher Mitchelmore, a annoncé officiellement une contribution gouvernementale de 115 226 $ au projet d’accès à la téléphonie cellulaire de La Grand’Terre et Trois-Cailloux. Une bonne nouvelle à lire en page 3.

Sirènes barbues contre le machisme – Les bénéfices de la vente du nouveau calendrier des Merb’ys, ces poilues sirènes terre-neuviennes et labradoriennes, iront à Violence Prevention NL, une coalition d’agences et d’organismes qui luttent contre la violence dans la province, pour un projet visant à déconstruire la masculinité et les attitudes toxiques qui y sont liées. À découvrir en page 6.

Galway dans la mire du CSFP – L’ouverture, en septembre 2022, d’un deuxième centre scolaire et communautaire dans la région de St. John’s est toujours dans les cartons du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP). Des consultations publiques sur le projet auront lieu en octobre à Mount Pearl et Conception Bay South. À lire en page 9.

À lire aussi dans ce numéro

Une randonnée en français avec Julie Payette – page 2

La grande arrivée (légale) du pot – page 3

Éditorial – Volume 35… Et le monde et les temps changent – page 4

Le nouveau premier ministre du Québec dans les laminages du Gaboteur – page 4

Retour des activités en français à Corner Brook – page 5

Nouveaux locaux pour la Fédération des parents – page 5

Assemblées générales annuelles à venir – page 5

Centre des Grands-Vents : des contes et des ficelles pour les tout-petits – page 5

Des barbus et des moustachus bénévoles – page 6

Un danseur sans limites – page 8

Politiciens à l’honneur – page 10

Réparer les objets cassés pour éviter de casser son cochon – page 11

L’émission 5 Degrés en tournage à Terre-Neuve – 12