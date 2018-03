Le Gaboteur – Aperçu – 26 mars 2018

Dans cette édition qui précède le congé scolaire printanier à Terre-Neuve-et-Labrador, Le Gaboteur propose un escapade chez nos voisins de Saint-Pierre et Miquelon. À trois quarts d’heure d’avion de la capitale provinciale, on peut s’offrir un petit morceau de France, « Une île où un petit décalage horaire sera suffisant pour vous sentir dépaysé, ½ heure de moins, où vous aurez le loisir de payer en euros et où, enfin, vous pourrez avoir le plaisir de parler le français sans modération », écrit notre collaboratrice Anaïs Hébrard. En plus de ses suggestions pour profiter pleinement de Saint-Pierre en 48 heures, vous trouverez dans nos pages centrale des magnifiques photos de Jean-Christophe L’Espagnol, qui signe également notre photo de couverture.

En manchette

Vers un centre scolaire et communautaire à Labrador City ? – Une trentaine de personnes ont participé, le 7 mars dernier, à une consultation publique portant sur un éventuel agrandissement du Centre éducatif l’ENVOL, de Labrador City, en vue de sa transformation en centre scolaire et communautaire. Cette

consultation était menée dans le cadre d’une étude de faisabilité commandée par la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) et financée par Patrimoine canadien à hauteur de 43 550 $. Le journaliste Éric Cyr rapport la rencontre en page 3.

La Rose des vents au Ship Pub – Le dimanche 11 mars, la chorale de l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ), La Rose des vents, a convié les amateurs de musique… et les buveurs de bière à se joindre à elle au Ship Pub pour apprendre et interpréter, en français, des chansons à boire. Retour sur cette soirée couronné de succès en page 10, sous la plume de Ivar Alberto Delgado Sifuentes.

Le goût de la pêche sur la glace – Au Labrador, l’arrivée de la semaine de relâche rime avec la fin des froids mordants de l’hiver. Une partie de pêche sur la glace en famille est une belle activité extérieure à mettre à votre programme durant le congé scolaire afin de profiter du retour des chauds rayons du soleil. Pour peu de frais, il est facile de s’équiper convenablement. Notre collaborateur Charles Garnier prodigue quelques conseils d’usage en pages 14 et Jessika Côté en partage en photos de beaux moments.

À lire aussi dans ce numéro :

Préparatifs pour un conflit de travail Chez Rio Tinto IOC à Labrador City – page 2

Brèves TNL – page 2

Qui est logé où à Labrador City – page 3

Éditorial : Quand Terre-Neuve fait le National – page 4

Vous n’avez pas reçu votre Gaboteur du 26 février ? Explications – page 4

Avertissement : mauvaise traduction – page 4

Briser les tabous du franglais – page 5

À propos des memes – page 5

Une murale collective pour les Femmes francophones de l’Ouest du Labrador – page 6

Un nouveau magazine Web en Altantique : l’Heure de l’Est.org – page 6

Quand Radio-Canada vient ICI… – page 6

Après 9 218 kilomètres – Je suis une mère immigrante – page 6

Recherche : Cuisiner et jardiner en français, c’est bon pour la santé – page 7, suie en 15

Des Vikings auraient visité le nord du Nouveau-Brunswick – page 10, suite en 15

Intrigues à St. John’s – page 12

Tomber malade en vacances : à cause du stress ? – page 13

4 contributions de Stephen Hawking à la culture populaire – page 13