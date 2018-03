Le Gaboteur – Aperçu – 12 mars 2018

Un proverbe dit que « les voyages forment la jeunesse ». Pour une trentaine d’élèves du programme d’immersion française de 9e année à l’école Frank Robert’s Junior High, située à Conception Bay South, cette expression a pris tout son sens lors d’un voyage culturel dans la Ville de Québec qui a eu lieu entre 30 janvier et le 4 février dernier. En page 10 de cette édition, Jean-Christophe Gascon fait un retour sur cette expérience, avec les mots de sept de ces jeunes.

En manchette

Une francophonie multiculturelle – La francophonie de la région de la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador est de plus en plus multiculturelle. Cette réalité est évidente lors des activités de l’Association communautaire francophone de Saint-Jean et du Réseau immigration francophone. La Journée olympique tenue récemment à l’École des Grands-Vents en a également fait la preuve, peut-on lire en page 7 de cette édition sous la signature de Jacinthe Tremblay

En répétition de « À la découverte de nos cultures 2018 » – L’édition 2018 de l’événement « À la découverte de nos cultures » (Sharing our Cultures) se déroulera le 18 mars à The Rooms sous le thème « Musique, danse et récits ». Invité à ses répétitions, Le Gaboteur a rencontré des jeunes fiers de leurs racines et des traditions de leurs pays d’origine mais également très heureux de faire découvrir leur modernité. À lire en pages 8 et 9, le reportage de Prajwala Dixit sur ces répétitions.

En vélo sur les sentiers enneigés – Le fat bike, ce vélo adapté avec de larges roues, a fait son entrée à Terre-Neuve-et-Labrador depuis environ trois ans. Il est parfaitement adapté pour les sentiers enneigés, même ceux recouverts de glace. En page 14, Caroline Gobeil fait le récit de son coup de coeur pour ce sport qui gagne de plus en plus d’adeptes. Également dans cette page, retour sur les multiples traductions françaises proposées pour ce vélo.

À lire aussi dans ce numéro

Quand la poutine râpée devient bien culturel – page 2

Brèves TNL – page 2

Budget fédéral – 400 millions de dollars de plus pour les langues officielles – page 3

Éditorial – Racines et métissage – page 4

Le Docteur Falah Maroun : 50 ans à sauver des vies – page 4

C’est Anaïs Hébrard qui écrit sur Saint-Pierre et Miquelon – page 4

Marie Belleau – Inuite et francophone, mais aussi anglo – page 5

La page des Jeux franco-labradoriens 2018 s’est tournée au curling – page 6

Retour au curling pour les French Dridays le 23 mars – page 6

Après 9 218 kilomètres – Apprendre le français, deuxième partie – page 6

De la visite francophone chez Pêches et Océans – page 7

À la découverte de plusieurs cultures avec NEEV le 22 mars à Labrador City – page 8

L’immersion française, une décision des parents soutenue par les jeunes… plus tard – page 10

Petit gaboteur – Nos ancêtres irlandais et 40 nuances de vert – page 11

Intrigues à St. John’s – page 12

Avoir froid donne le rhume ? Faux – page 13

Le jeu et les coloriages de la Saint-Patrick du Petit gaboteur – page 13

Le Guide touristique Terre-Neuve-et-Labrador est disponible – page 14

Cain’s Quest – Une boucle éprouvante de 3 200 kilomètres en sept jours – page 16

Colleen Paul : une femme d’exception – page 16