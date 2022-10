Le courant passe entre la minière IOC et le CNA

Éric Cyr

Le programme «Future Workforce-Electrical» (Effectifs de l’avenir-Électriciens) est le premier à être développé dans le cadre d’un protocole d’entente de 2 millions de dollars signé en décembre 2020 entre la minière IOC et le Collège pour collaborer au développement de nouvelles compétences pour les travailleurs de l’industrie minière.

Au cours des deux dernières années, IOC et le CNA ont travaillé conjointement avec les services de formation et d’entretien de l’entreprise à Labrador City pour comprendre les besoins actuels et futurs liés à l’automatisation, à l’instrumentation et à la configuration des systèmes. Ce contenu a ensuite été intégré au nouveau programme d’enseignement. Le programme pilote de 11 semaines, parrainé par IOC et offert par le service d’apprentissage personnalisé et continu du CNA, a débuté le 12 septembre avec un groupe de sept employés d’IOC. Il combine la théorie avec des exercices pratiques dans un environnement de laboratoire qui simule l’environnement de travail réel d’IOC.

Le président et chef de la direction d’IOC, Michael McCann, confie: «Notre personnel est au cœur de la stratégie de modernisation d’IOC. Ce programme de formation a été conçu en collaboration avec le CNA et avec le soutien de notre syndicat pour fournir à nos électriciens les compétences additionnelles dont ils auront besoin pour soutenir nos activités à mesure que de nouvelles technologies seront mises en ligne.»

Selon la présidente et directrice du CNA, Elizabeth Kidd: «Le protocole d’entente qui a été signé en 2020 a marqué une circonstance opportune pour le collège et l’industrie minière d’aller de l’avant avec la formation professionnelle et les avancées en recherche appliquée qui seront bénéfiques pour toutes les parties concernées. À travers ce programme et d’autres partenariats qui seront forgés à la suite de cette entente, nous devons nous assurer que, grâce à une formation spécialisée, les travailleurs possèdent les compétences et les connaissances appropriées pour progresser dans leur domaine et au sein de l’entreprise. C’est une époque passionnante pour le secteur minier, et le CNA est prêt à répondre aux besoins théoriques et pratiques d’IOC afin que cette compagnie continue d’être innovante et compétitive. Nous sommes impatients de contribuer à faciliter cette stratégie fructueuse dans le futur.»

IOC emploie environ 155 électriciens d’entretien dans l’ensemble de ses exploitations minières. Pour en savoir plus sur les activités d’IOC, consultez : www.riotinto.com et pour plus d’informations sur les programmes (en anglais) du CNA: www.cna.nl.ca.