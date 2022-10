Augmenter le salaire minimum, est-ce assez?

Les plus petites entreprises ont souvent plus de difficultés à hausser les salaires. «Elles essaient d’augmenter leurs prix, mais ce n’est pas toujours possible: ça dépend de la situation du marché. C’est possible qu’elles coupent les effectifs légèrement.»

Les femmes au salaire minimum

L’inégalité hommes-femmes persiste sur le plan salarial: en 2021, les femmes gagnaient 89 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, et ce, même si elles sont désormais plus nombreuses que les hommes à faire des études postsecondaires.

Selon Statistique Canada, de 1998 à 2018, environ 60% des travailleuses au salaire minimum étaient des femmes, ce qui préoccupe l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC).