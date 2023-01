Une nouvelle entreprise diversifie St. John’s

Une promenade dans l’histoire de Ropewalk Lane

Au moins vingt entreprises se trouvent sur Ropewalk Lane dans l’ouest de St. John’s. Mais, quelle est l’histoire de cette rue et d’où vient son nom?

Vers la fin du 20ᵉ siècle, les navires à vapeur en acier étaient plus nombreux que les voiliers en bois à Terre-Neuve, mais la fabrication de cordes a perduré. La corde, la ficelle et les filets de pêche sont des articles essentiels pour la pêche. Fondée en 1882 par Moses Monroe, marchand d’origine irlandaise fortement impliqué dans les affaires et la politique dans la capitale, la Colonial Cordage Company fabriquait ces produits sur la rue et employait plus de cent personnes jusqu’à sa fermeture après la Confédération en 1949.

Situé près de Mundy Pond, l’usine de la Colonial Cordage Company a été surnommée the ropewalk. Le mot ropewalk, selon le dictionnaire Webster’s Revised Unabridged Dictionary, décrit simplement l’usine: «une longue allée étroite et droite, ou un chemin couvert, où de longs brins de matériaux sont posés avant d’être tordus en corde» [traduction libre].

Bien que la Colonial Cordage ait aujourd’hui disparu, Ropewalk Lane demeure une rue commerciale animée dont le nom est un clin d’œil à son histoire manufacturière.