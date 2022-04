Études et travail à l’honneur – Une langue non loin du coeur

Dominic Ashby

Parmi ses très nombreuses reconnaissances, le Docteur Falah Maroun, au centre sur cette photo, a été nommé membre l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador en 2018. Photo: Marie-José Mahé (Archives Le Gaboteur)

C’est donc sans surprise que l’Université Mémorial annonce qu’il sera récipiendaire d’un doctorat honorifique (docteur ès sciences) «pour ses compétences chirurgicales exceptionnelles qui ont permis de sauver des vies et son engagement à faire progresser l’expertise en neurochirurgie à Terre-Neuve-et-Labrador et dans le monde entier» [traduction libre].

Débutant son parcours académique à la faculté française de médecine de Beyrouth, dans son pays natal du Liban, il poursuit ses études au Canada, à l’Institut neurologique de Montréal, avant de terminer son parcours sur le Rocher. Ce qui devait être un remplaçant de 3 semaines devint rapidement une destination permanente, où il sera éventuellement chef du département de neurologie dans la ville de St. John’s de 1968 à 2007.

Le cheminement du Dr Maroun et ses accomplissements sont autant de preuves de sa passion toujours grandissante et féconde pour sa profession. De ses textes médicaux publiés à l’international, au tournage d’un film sur l’épilepsie, à ses médailles attribuées en reconnaissance à ses actions plus qu’exceptionnelles, Dr Maroun a plus d’une fois su prouver l’importance d’un métier en constante évolution. Encore à ce jour, il contribue à l’avancement de la profession en transmettant son savoir-faire aux futures générations de médecins, assurant incessamment aux habitants de notre province un futur en santé.

Merci Dr Maroun pour votre contribution exemplaire!

