Élections municipales 2021: Remaniement au Labrador Ouest

Le nouveau Gaboteur est en ligne!À la #UNE ce 1 janvier 2022: ❄️Voir et entendre l’hiver❄️TNL n’est pas étrangère à la neige et à la glace. Les hivers peuvent y être froids et rudes, mais pour l’écrivaine Marlene Creates et le musicien Duane Andrews, ils sont une source d’inspiration créative pour capturer cette saison par des photos, la langue et la musique. À découvrir en pages 6 et 7!À #LIRE aussi:🏫Nouvelle école francophone à St. John’s: des précisions du CSFP – Page 3🧪Science citoyenne à l’épicerie – Page 8🗯Des Bédéistes de demain au Forum Franco – page 10Pour lire l'édition: bit.ly/3r0Y5hm Pour un aperçu de l'édition: bit.ly/3nbMPxc ...Photo: Alick TsuiDescription de l’image: À l’avant, quatre femmes côte à côte, qui tiennent des instruments à cordes. Au fond: des décorations de Noël accrochées dans une salle.