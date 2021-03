Édition du 8 mars 2021: Parole(s) au féminin à l’occasion du 8 mars 2021

🎉 CONCOURS « AFFICHE-TOI » 🎉 Le Gaboteur t’invite à participer au concours « AFFICHE-TOI » de l’@Associationdelapressefrancophone et @RVFrancophonie.🔎 Trouve l’affiche des Rendez-vous de la Francophonie dans notre édition du 8 mars 2021.Tu cours la chance de gagner...🎟 1 laissez-passer VIA Rail pour 4 personnes !ou📱 1 des 4 iPad 10,2 po (32G, Wi-Fi, puce A12 Bionic)Pour participer, c’est facile comme 1, 2, 3…1. Trouve l’affiche des RVF 2021 publiée sur la couverture arrière de ton journal local francophone participant.2. Prends-toi en photo avec l’affiche des RVF 2021. Sois créatif!3. Partage ta photo en sélectionnant l’audience « Public » et en :- ajoutant les deux mots-clics suivant :#rvfranco