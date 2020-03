🦠 MISE À JOUR 🦠 Il y a 11 nouveaux cas de COVID-19 dans la région Eastern Health de la province aujourd'hui. Le nombre total de cas à Terre-Neuve-et-Labrador est maintenant à 35. Toutes les cliniques privées doivent fermer. #icitnl #santétnl #COVID19 ... See MoreSee Less

💸 INFO FINANCES 💸

Les propriétaires de logements résidentiels et commerciaux à St John's et à Paradise bénéficieront d'un report de paiement pour les taxes municipales sans intérêt. Cette mesure sera en vigueur jusqu'au 31 août à St. John's et jusqu'au 30 juin à Paradise.

#icitnl #santétnl #COVID19



