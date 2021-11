Édition du 15 novembre 2021: Des souvenirs d’hier et des réflexions d’aujourd’hui

[Le nouveau Gaboteur est en ligne]📰À la #UNE ce 1er novembre 2021📰Quand la grisaille s’installe dans notre tête🍂Ahhh l’automne… Déambuler en respirant l’odeur sucrée des feuilles qui craquent sous nos pas, un café latte à la citrouille à la main… Mais derrière ces doux et simples plaisirs automnaux se cache parfois une certaine part de tristesse: dire au revoir aux aventures estivales, à notre beau jardin fleuri et surtout, aux longues journées ensoleillées. Dans ce dossier, Le Gaboteur s’intéresse plus particulièrement aux impacts de l’arrivée de l’automne sur notre santé mentale. Pas pour assombrir les choses, mais pour mettre en partage certaines expériences qui sont plus répandues qu’on pourrait vouloir le croire. Pages 8 et 9.🍂À #LIRE aussi:📚Manifester pour un meilleur futur à TNL – page 2 et 5🌲Du bois pour dater la présence des Vikings sur l’île– page 7🎥Un Franco-Terre-Neuvien dans la Course des régions - page 10Pour lire l'édition: bit.ly/3btRIvk Pour un aperçu de l'édition: bit.ly/3mwqjPM Photo: L'Andalou