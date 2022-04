Souper multiculturel à St. John’s

Le 20 mars dernier, le COMPAS et Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador ont organisé un souper multiculturel au Centre des Grands-Vents de St. John’s. Un peu plus d’une trentaine de personnes de plusieurs horizons culturels s’y sont réunies pour faire l’éloge de ce qu’elles ont en commun: la langue française.