Le héros se bat contre le voleur

Bédéistes: Sara Peyton, Anna St. Croix, Deidra Snook et Allie Gambin de la classe de 11ᵉ année de Mme Vincent de l’École Holy Spirit High.

Le changement de Mile One Bédésites: Emily LeDrew, Jane Metcalfe et Abbi Smith de la classe de 11ᵉ année de Mme Vincent de l’École Holy Spirit High. Le petit Gaboteur sauve un chat Bédéistes: Karley Saint, Hayley Parmiter, Grace Vatcher et Erica Chant de la classe de 11ᵉ année de Mme Vincent de l’École Holy Spirit High.

Le Gaboteur aimerait remercier Français pour l’avenir et ses partenaires, soit la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador et Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador.

