Découvrir les noms de Terre-Neuve-et-Labrador

Rose Avoine-Dalton

Après presque 40 ans après sa publication, la «Carte de Terre-Neuve et du Labrador», qui contient les noms de lieux d’origine française de TNL, est maintenant disponible en ligne. Publiée en 1984 avec pour but d’informer les élèves quant à l’influence du français sur l’histoire de la province, la carte a comme accompagnement un guide explicatif des noms, qui en février dernier, a été traduit de l’anglais.

Sur la «Carte de Terre-Neuve et du Labrador», vous trouverez des noms qui sonnent étrangement semblables à des noms de villes que vous connaissez déjà, mais ce ne sont pas des erreurs! Plusieurs lieux ont en fait changé de noms à travers le temps, par exemple Trépassés (aujourd’hui Trepassey), Carbonière (Carbonear), Toulinquel (Twillingate) ou encore Baie St-Louis (St Lewis) ont tous des racines francophones.

Pour quelle raison est-ce que ces noms ont changé? C’est une des choses, en plus de nombreuses histoires cachées et des origines étranges de certains noms, qu’explique le nouveau livre de Dale Jarvis. Dans Place Names of Newfoundland and Labrador («Noms de lieux de Terre-Neuve-et-Labrador») l’auteur et folkloriste jette un «regard amusant et parfois cheeky sur les villes que nous aimons et sur les raisons pour lesquelles nous les appelons comme nous les appelons.» [traduction libre]

