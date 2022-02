Les visites royales à TNL

Rose Avoine-Dalton et Cody Broderick

1953 – Lors d’une brève escale à Gander au milieu de la nuit pour ravitailler l’avion, la reine s’est adressée à une foule de personnes après avoir été réveillée par leur chant «For She’s a Jolly Good Fellow» à 3h20 du matin. 1959 – Arrivés à Torbay, avec un arrêt à Corner Brook, la reine Elizabeth II et son mari sont venus à Terre-Neuve-et-Labrador pour commencer une visite pancanadienne de six semaines pour l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent. Leur arrivée a été télévisée en direct par la CBC, une première pour la province. 1978 – La reine Elizabeth II a voyagé dans plusieurs villes de la province pour l’ouverture des «XI Commonwealth Games». À St. John’s, elle a tourné la première pelletée de terre pour ce qui allait devenir la bibliothèque Queen Elizabeth II Library à l’Université Memorial. 1997 – La reine Elizabeth II et le duc d’Édimbourg visitent Bonavista pour les célébrations du 500e anniversaire de l’arrivée de Jean Cabot à Terre-Neuve-et-Labrador, et ont accueilli le Matthew, une réplique du bateau du 15e siècle de Cabot. Les deux ont également passé du temps au Big Land, notamment à North West River, Shetshatshiu et Happy Valley-Goose Bay. La reine Elizabeth II et le prince Philip débarquent d’un avion de British Airways. Photo: Wikimedia Commons

Philip Mountbatten

Le mari de la reine Elizabeth, Philip Mountbatten, le duc d’Édimbourg, s’est rendu plusieurs fois tout seul à Terre-Neuve-et-Labrador. Il est passé par la province durant un des ses plus grands voyages dans les provinces atlantiques en 1969. Le duc avait pour but d’évaluer les opérations du «Duke of Edinburgh’s Award», un programme pour les jeunes de 14 à 24 ans qu’il a partiellement fondé. À quelques occasions, notamment en 1989 et 1993, le duc est passé par St. John’s pour souper avec le Lieutenant Governor dans la Government House. Les villes les plus visitées par Philip Mountbatten sont celles de Gander, Goose Bay et St. John’s, surtout pour faire le plein d’essence d’avion durant des trajets qui entrent ou sortent du Canada.

D’autres membres de la famille royale

Avec un calendrier chargé et de nombreux pays à visiter, la reine ne peut pas commémorer chaque événement de l’histoire britannique de Terre-Neuve-et-Labrador. Cependant, d’autres membres de la famille royale viennent souvent représenter la couronne en cas de besoin.

En 1964, Mary, princesse royale du Royaume-Uni, la tante de la reine, s’est rendue sur l’île pour marquer le 50e anniversaire du premier départ des Blue Puttees pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. C’est également le cas en 1983, lorsque le futur roi, le prince Charles, et sa défunte épouse Lady Diana sont venus dans la province pour commémorer le 400e anniversaire de son accession au statut de colonie britannique. Pour marquer le 25e anniversaire du prix du duc d’Édimbourg, le centenaire du gouvernement municipal dans la province et l’inscription du parc national du Gros-Morne au patrimoine mondial, le prince Édouard s’est rendu sur la côte ouest de l’île en 1988. Anne, princesse royale, a également visité la province en 1991 pour célébrer le 75e anniversaire de Beaumont-Hamel et en 2010 pour célébrer l’anniversaire du Royal Newfoundland Regiment.

