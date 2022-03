Possibilité d’emploi: Administration portuaire de St. John’s Comptable

(Poste de maternité)

L’Administration portuaire de St. John’s est à la recherche d’une personne motivée qui se joindra à notre

équipe comme comptable. Le titulaire est responsable des comptes débiteurs, de la gestion de la

trésorerie, de l’actif fixe et des tâches connexes de comptabilité et de budgétisation, du maintien et du

soutien du système de facturation et d’activité maritime PORTS de l’Administration, ainsi que d’une

vaste gamme de fonctions reliées au soutien administratif.

Voici en quoi consistent les principales responsabilités :

Grand livre – à l’aide du logiciel de comptabilité EVENT, préparer les diverses écritures du journal, maintenir le registre de contrôle des lots, effectuer la clôture mensuelle des comptes et les réconciliations. Le titulaire collabore aux audits internes et externes et accomplit d’autres tâches comptables connexes.

– à l’aide du logiciel de comptabilité EVENT, préparer les diverses écritures du journal, maintenir le registre de contrôle des lots, effectuer la clôture mensuelle des comptes et les réconciliations. Le titulaire collabore aux audits internes et externes et accomplit d’autres tâches comptables connexes. Actif fixe – procède au calcul annuel de l’actif fixe et contribue au maintien du module comptable des immobilisations.

– procède au calcul annuel de l’actif fixe et contribue au maintien du module comptable des immobilisations. Gestion de la trésorerie – surveille les reçus de caisse des clients et les déboursements aux vendeurs, entrepreneurs, etc.; effectue les rapprochements bancaires mensuels et prépare les états et les analyses réguliers des flux de trésorerie.

– surveille les reçus de caisse des clients et les déboursements aux vendeurs, entrepreneurs, etc.; effectue les rapprochements bancaires mensuels et prépare les états et les analyses réguliers des flux de trésorerie. Comptes débiteurs et gestion de la technologie de l’information – veille à la production précise et opportune des activités comptables quotidiennes et de la fonction des comptes débiteurs. Le titulaire offre un soutien à l’exploitation du système de facturation et d’activité maritime PORTS, incluant les communications avec les fournisseurs du logiciel en ce qui a trait à l’entretien général et aux mises à niveau/améliorations nécessaires.

– veille à la production précise et opportune des activités comptables quotidiennes et de la fonction des comptes débiteurs. Le titulaire offre un soutien à l’exploitation du système de facturation et d’activité maritime PORTS, incluant les communications avec les fournisseurs du logiciel en ce qui a trait à l’entretien général et aux mises à niveau/améliorations nécessaires. Rapports financiers et administration générale – préparation des résumés financiers aux fins de l’Administration; préparation des rapports financiers destinés aux organismes externes; aider à la préparation des budgets annuels d’exploitation et d’immobilisations et des plans d’entreprise et à l’établissement de politiques et procédures se rapportant aux finances, à l’administration et à la TI.

Qualifications

Connaissance approfondie des principes comptables généraux et des systèmes informatisés de comptabilité et de MS Office, et aptitudes en organisation et en communication. Ces connaissances et aptitudes pourront avoir été acquises par le biais d’un diplôme universitaire ou par le biais d’un programme postsecondaire en comptabilité ou en administration des affaires, par l’inscription à un programme comptable professionnel reconnu, et au moins trois années d’expérience. Les compétences linguistiques en français seront un atout certain. Le titulaire doit obtenir et conserver une habilitation valide de sécurité en matière de transport maritime.

L’Administration portuaire de St. John’s offre un programme de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiel.

Pour postuler, prière d’envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante ou de répondre par courriel avant 16 h, le 11 mars 2022 :

Administration portuaire de St. John’s

À l’attention du : Vice-président, Finances et administration

C.P. 6178

1, rue Water

St. John’s, NL, A1C 5X8

Courriel : [email protected]

L’Administration portuaire de St. John’s souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats qui postulent, mais ne communiquerons qu’avec ceux qui seront sélectionnés.

Note : la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes dans le présent document.