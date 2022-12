Chanter les fêtes avec La Rose des Vents

La chorale francophone a également performé à la Soirée Folk en français au Ship Pub le 9 novembre dernier, où les membres ont partagé des chants de marins en français. Le groupe a même appris les refrains au public afin d’encourager la participation en français avec les spectateurs anglophones.

Hivernal et convivial

Pour de nombreux dans la province, les Fêtes de fin d’année ne sont pas complètes sans chant. Heureusement, la Rose des Vents propose des activités hivernales avec la musique de Noël, dont des activités familiales au Centre communautaire des Grands-Vents qui s’est déjà déroulé le 10 décembre dernier, suivie d’une performance à la microbrasserie Bannerman Brewery.

Le 18 décembre prochain à l’église George Street United de St. John’s, le groupe participe à l’événement annuel de levée de fonds du Folk Arts Society, la Holiday Wassail. Aux côtés des mummers, des conteurs et autres musiciens, la langue française sera aussi mise en vedette pour quelques chants et célébrations des Fêtes!

Mais quelles sont les origines de ce wassail? Également enraciné dans les traditions anglo-saxonnes, cette activité ressemble un peu au mummering: les gens chantent et dansent avec de la musique et un verre à la main. Tout comme les nombreuses chansons de mummering qui existent dans la province, il existe également des chansons dédiées au wassail qui célèbrent Noël, comme «Gower Wassail», une chanson du Pays de Galles et «Here We Come A-wassailing» de l’Angleterre.

Ce mot, wassail, dont les origines remontent au vieux norrois, est une formule de salutation qui signifie «avoir de la chance» ou «être en bonne santé». Au fil du temps, il a été davantage associé à la consommation d’alcool pendant la période de Noël. Il peut même parfois désigner la boisson elle-même: une ale épicée, du cidre ou du vin chaud par exemple.

Une bonne façon festive de célébrer les fêtes de fin d’année! Et si vous pouvez chanter à tue-tête, n’oubliez pas de boire de manière responsable!

Les billets pour le Holiday Wassail annuel peuvent être achetés pour 15$ en ligne, ici: www.eventbrite.ca/e/nlfas-annual-holiday-wassail-tickets-445203484607

Fêter une francophile

La chorale saisit fréquemment l’occasion de reconnaître la contribution de ses membres. Le 14 novembre dernier, c’était le tour de Janette Planchat, membre passionnée de la Rose des Vents connue pour ses contributions théâtrales à la francophonie terre-neuvienne et labradorienne.

Janette Planchat, francophile d’origine écossaise, est tombée amoureuse de la langue française à l’âge de 5 ou 6 ans. Ayant choisi de s’installer à Terre-Neuve-et-Labrador au début des années 1970, elle a consacré sa carrière à la promotion de la langue française dans la province. À ce jour, rares sont les francophones de Terre-Neuve-et-Labrador qui n’ont pas entendu parler d’elle.

Reconnue pour son travail acharné depuis plus de 40 ans, elle est vivement célébrée par la chorale, dont elle fait partie.

Son engagement en tant qu’enseignante de français pendant plus de 30 ans, en tant que metteuse en scène avec la troupe de théâtre Théâtro pendant une quinzaine d’années, ainsi qu’en tant qu’écrivaine et bénévole, a galvanisé sa place dans la francophonie provinciale. Sa maîtrise en 1994 a réuni deux de ses passions: l’enseignement du français aux enfants et le théâtre, avec un mémoire intitulé L’utilité du théâtre éducatif comme moyen d’améliorer la compétence communicative des élèves en immersion précoce en français: une étude pilote menée au niveau de la deuxième année. Depuis, elle participe activement aux activités communautaires francophones comme la chorale La Rose des Vents.

Il est certain que sa contribution est profondément ressentie dans la francophonie, notamment par Claire Wilcox, «Il fallait qu’on reconnaisse son sourire, son accueil, le fait qu’elle a tant donné,» dit la chef du chœur de la chorale.