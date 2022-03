À l'écran et sur scène , À La Une , Arts et culture , Tous

En fait… non, pas depuis le 20 mars dernier, mais comme d’habitude, certaines régions sont toujours recouvertes de neige, même à ce temps-ci de l’année! Dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie, l’Association régionale de la côte ouest (ARCO) a tenu un concours de photos pour les résident.es de la Péninsule de Port-au-Port et la région de Stephenville et Kippens. Les photographes avaient jusqu’au 28 mars pour soumettre leurs clichés en lien avec le thème: C’est l’hiver! Le Gaboteur vous présente les gagnant.e.s – et les mentions honorables! – du concours.