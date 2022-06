B-Baies sauvages

Fraises, bleuets, framboises, gadelles, plaquebières, groseilles et plus encore… À partir du mois de juillet, les jardins, sentiers, forêts et bords de routes de la province sont remplis à fond de baies sauvages ! Mais en plus des petits fruits prêts à être cueillis, notre environnement a une infinité de plantes délicieuses et utiles à découvrir. Si vous n’avez pas d’appétit pour les fruits frais, pourquoi pas essayer des bourgeons d’épinettes enrobées de chocolat, des têtes de violon sautées à la poêle et revenues dans du beurre, des chips d’ortie ou encore des chanterelles à la crème ? Peut-être vous vous trouvez trop loin d’une pharmacie ? Vous pourrez peut-être guérir vos maux avec une plante qui se trouve autour de vous !