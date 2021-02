Aperçu de l’édition du 8 février 2021

À LA UNE

L’artisanat d’ici… en français!

Terre-Neuve-et-Labrador est une plaque tournante pour les artistes qui s’inspirent de la nature et du patrimoine que la province a à offrir. On y trouve des artisans inspirés de la Jellybean Row, des peintures des paysages et de scènes de mer, et même des sculptures de poissons et des fabrications d’animaux en feutre. Le Gaboteur a récemment eu l’occasion de s’entretenir avec deux artisans d’expression française au sujet de leur travail: Denis Abrard et Teresa Kachanoski. Maintenant, à vous de les découvrir en pages 6 et 7 de cette édition!

EN MANCHETTE

L’info qu’il faut pour les élections 2021

Les élections provinciales arrivent et Le Gaboteur veut vous donner des renseignements à propos des candidats dans différentes régions francophones afin d’informer votre décision. À découvrir en page 2!

Projets à flot pour le Réseau aînés

En novembre dernier, la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL) a lancé son nouveau Réseau Aînés. Son but principal? Encourager les personnes âgées à rester connectées alors que l’hiver et la pandémie contribuent à leur isolement. Cours de yoga, leçons de musique – la liste d’événements créés par le Réseau s’allonge progressivement! Tous avec le même but de protéger la santé mentale des plus vulnérables. Rendez-vous à la page 8 pour en savoir plus!

Désinformations démasquées!

L’infodémie? Le terme a été créé par l’Organisation mondiale de la santé il y a un an, au début de la pandémie. Il désigne la propagation rapide de fausses informations aux rumeurs en lien avec la COVID-19. Un an plus tard, l’hebdomadaire de l’Île-du-Prince-Édouard, La Voix acadienne, seul journal francophone de la province, lance l’outil éducatif en ligne «Démasque les fausses nouvelles!» pour faire sa part afin de contrer la désinformation. Pour plus d’informations, rendez-vous à la page 9!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Insécurité linguistique dans la fonction publique fédérale: rien de nouveau sous le soleil – page 3 et 11

Renouvellement d’une entente de subvention à Labrador City – page 3

À la recherche de l’imagination politique perdue – page 4

La musique de Mozart rend plus intelligent? Faux – page 5

Agenda communautaire – page 10

Rembobinons à la Saint-Valentin 1681 – page 11

Dans nos écoles francophones – page 12

Consultez l'édition numérique du 8 février 2021 (abonnés seulement)