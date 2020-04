Aperçu de l’édition du 6 avril 2020

À LA UNE

Comment ça ca?

L’avantage de raconter des histoires est qu’il est possible de le faire tout en respectant la distanciation sociale. Nous continuons donc notre projet d’entraide et d’information «Comment ça va?». Découvrez comment COVID-19 affecte la vie quotidienne des gens aux pages 6, 7 et 8.

EN MANCHETTE

Consultation sur le forage extracôtier

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) peut-elle concilier protection environnementale et efficacité bureaucratique? C’est le pari qu’elle fait avec sa proposition d’exclure des contraintes de la Loi sur l’évaluation d’impact des projets de forage extracôtier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL). Pour en savoir plus, consultez la page 3.

CO-VIDeo : une collection d’artistes

Poètes, écrivains, chanteurs, musiciens… les initiatives artistiques fleurissent sur Internet. Parmi les nombreuses vidéos d’artistes publiées sur les réseaux sociaux, celles du CO-VIDeo Collective ont attiré particulièrement l’attention du Gaboteur, puisqu’une musicienne francophone, Maude Julia, a participé à l’une de ces vidéos. Retour sur ce projet initié par Ritche Perez, qui vit à Portugal Cove, en page 5 de cette édition.

Journée nationale de la poutine !

À vos calendriers : Samedi 11 avril est la journée nationale de la poutine! Pour fêter, Le Gaboteur vous propose une liste de restaurants de la province où vous pouvez en acheter à emporter ainsi qu’une recette pour la poutine terre-neuvienne.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

L’ennemi invisible rendu visible: COVID-19 en chiffres – page 2

Brèves – page 2

Passage instantané à l’organisation virtuelle? Impossible! – page 3

Mot de la rédaction: Un monde en plein changement – page 4

Matière à réflexion : Lorsque la ville se fait musique – page 4

Lavage de main: le savon plus efficace que le gel désinfectant? Vrai – page 9

Pour survivre au confinement, imitez les astronautes – page 9

Agenda communautaire virtuel – page 10

Rembobinons au 15 avril 1912 – page 11

Clavardage provincial – page 11

Ça va bien aller : Quand les fenêtres des maisons se mettent à nous parler – page 12

