Aperçu de l’édition du 5 octobre 2020

Exploration d’endroits effrayants

Alors que nous approchons de plus en plus de la fin du mois d’octobre, les feuilles changent de couleur, l’air devient vif, les double double se sont transformés en lattes à la citrouille épicée, et les films d’horreur sont diffusés en boucle. Même si l’Halloween ne sera peut-être pas exactement le même qu’avant en raison de la pandémie, Terre-Neuve-et-Labrador est toujours en mode staycation. Cela signifie qu’au lieu de partager des bonbons et le coronavirus lors des fêtes d’Halloween cette année, vous pouvez parcourir la province à la recherche d’émotions fortes! Le Gaboteur a fait ses recherches, a écouté quelques bonnes histoires de fantômes et a choisi celles qui nous ont donné le plus de frissons. Maintenant, à vous de les découvrir! En pages 6 et 7 de cette édition!

EN MANCHETTE

Une saison de staycation réussie

Dans la soirée du 7 octobre, le Musée The Rooms a organisé sa première soirée publique depuis l’arrivée de la COVID-19 dans la province. Pour souligner la reprise des événements, une table ronde sur les staycations à Terre-Neuve-et-Labrador a été organisée. Parmi les invités figuraient Lori King et Sean Lake, créateurs du groupe Facebook très populaire StaycationNL, Donny Love, animateur de la série télévisée locale Adventures Unknown, et Alick Tsui, photographe. À lire en page 5!

Dans la cuisine du Gaboteur

Il y a deux journées nationales de l’alimentation qui approchent, qui peuvent sembler opposées l’une à l’autre, mais

qui méritent bien d’être célébrées. Le samedi 24 octobre, c’est la Journée nationale de la bologna. C’est vrai, les steaks terre-neuviens ont leur propre journée! Puis la semaine sui- vante, le premier novembre, c’est la Journée internationale du véganisme. C’est le seul jour de l’année où les mangeurs de viande sont obligés de tolérer que les végétaliens leur disent qu’ils sont végétaliens. Quelle meilleure façon de célébrer ces deux journées que de préparer une ou deux nouvelles recettes? C’est pourquoi Le Gaboteur a rassemblé quelques recettes que vous pourrez essayer dans votre cuisine. À découvrir en page 8!

L’assemblée générale annuelle de la FFTNL

L’assemblée générale annuelle de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) s’est tenue un peu différemment cette année. Le samedi du week-end de Thanksgiving, une trentaine de participants se sont réunis dans une salle virtuelle pour assister à la réunion, qui devait avoir lieu à Cap-Saint-Georges pour célébrer le 50e anniversaire du centre communautaire francophone Terre-Neuviens Français. Mais considérant les problèmes de santé publique, la FFTNL a dû faire preuve d’innovation. Lisez plus en page 11!

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Brèves – page 2

Passer de la voiture au bus grâce à la U-Pass? – page 3

Le spectacle doit continuer! – page 3

Où était le Bon Samaritain? – page 4

À travers l’île dans un camping-car bricolé – page 5

Un rideau de verdure pour l’Afrique – page 9

Des tortues peuvent respirer par leur derrière? Vrai – page 9

Agenda communautaire – page 10

Mission diplomatique: renforcer le fait français à Terre-Neuve-et-Labrador – page 11

Petit Gaboteur – page 12

