Aperçu de l’édition du 27 janvier 2020

À LA UNE

Une expédition à la dérive… contrôlée

De la glace à perte de vue. Deux brise-glaces, le Polarstern et le Fedorov, seuls au milieu de cette immensité blanche. Des ours polaires curieux qui s’approchent des bateaux. Pierre Priou, un francophone de St. John’s, a passé cinq semaines en Arctique avec l’expédition MOSAiC. Récit en pages 6, 7 et 8.

EN MANCHETTE

Pénurie de main d’œuvre chez les éducatrices à la petite enfance

Alors que les listes d’attente pour des places en garderie s’allongent à Terre-Neuve-et-Labrador, il y a pénurie de personnel pour prendre soin des petits. Le problème, criant chez les francophones, touche aussi les anglophones. Des changements aux règles de la province envers les services à la petite enfance s’imposent, plaident plusieurs intervenants. À lire en page 2.

Cette année, je délaisse ma voiture…

Abandonner sa voiture pour se déplacer à pied, à vélo et en autobus, est-ce possible à St. John’s, la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador? Entre cet objectif écologique et la réalité, beaucoup de chemin reste à parcourir. En page 3 de cette édition.

La rétention scolaire par le sport

Pour les quelques 56 élèves de l’École Sainte-Anne à la Grand’Terre, sur la côte ouest de Terre-Neuve, l’envie de passer à une école anglophone ne serait-ce que pour le nombre d’activités parascolaires offertes est parfois bien présente. À découvrir en page 8.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Des livres audio dans la biblith`que des amériques! – page 3

Quelle tempête ! Quel équipage ! – page 4

À vous la plume – page 4

Les funérailles de John Crosbie – page 5

Deux provinces, un objectif commun – page 5

De la grande visite aux Rendez-vous de la Francophonie – page 9

Le secret de Gwyneth Paltrow: faire parler d’elle – page 9

Agenda communautaire – page 10

Clavardage provincial – page 11

Petit Gaboteur : « Les bébés de Mollie » – page 11

Consultez l'édition numérique du 27 janvier 2020 (abonnés seulement)